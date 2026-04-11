Pakistanlı bir hükümet yetkilisi, Vance ve diğer heyet üyelerini taşıyan 3 uçağın İslamabad yakınlarındaki Nur Han Hava Üssü'ne iniş yaptığını bildirdi.

Vance'in heyetinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner de yer alıyor.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da söz konusu heyetin İslamabad'a ulaştığı ve karşılama heyetinde Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın da yer aldığı belirtildi.

Dar'ın karşılamada Vance'e ABD'nin kalıcı bölgesel ve küresel barışa yönelik kararlılığını övdüğü vurgulanan açıklamada, "Dar, tarafların yapıcı bir şekilde görüşmelere başlamasını umduklarını söyledi ve Pakistan'ın, tarafların çatışmaya kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulmaları yönünde kolaylaştırıcı rolünü sürdürme arzusunu dile getirdi." ifadesine yer verildi.

Öte yandan bazı kaynaklar, Vance ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın ayrı ayrı Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüşeceğini kaydetti.

Görüşmeler için Şerif'in konutu dahil birkaç mekanın hazırlandığını belirten kaynaklar, görüşmenin Türkiye saatiyle 13.00'te başlamasının planlandığını aktardı.

Söz konusu ziyaret, 2011'den bu yana herhangi bir ABD başkan yardımcısının Pakistan'a yaptığı ilk ziyaret olma özelliği de taşıyor.

ABD ile müzakereleri yürütecek İran Meclis Başkanı Kalibaf başkanlığındaki heyet dün akşam saatlerinde İslamabad’a ulaşmıştı.