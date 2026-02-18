ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ikinci turu Cenevre’de yapıldı. İlk görüşmede olduğu gibi Umman’ın arabuluculuğunda dolaylı olarak gerçekleşen müzakerede İran’ın nükleer programı ele alındı. ABD, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine tamamen son vermesini talep ediyor. Tahran yönetimi ise nükleer meselede sağlanacak anlaşma ile yaptırımların son bulmasını istiyor.

Dün yaklaşık 4 saat süren görüşme sonrası açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile temel ilkeler konusunda anlaştıklarını söyledi. Bu açıklama iki ülke arasında bir anlaşma sağlanması konusundaki beklentiler artırdı. Arakçi görüşmelerin süreceğini ancak yeni müzakere tarihinin daha sonra belirleneceğini vurguladı.

Washington Post gazetesine konuşan bir ABD’li yetkili ise görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ancak birçok ayrıntının konuşulması gerektiğinin altını çizdi.

“İRAN, TRUMP’IN BAZI KIRMIZI ÇİZGİLERİNİ KABUL ETMEYE HAZIR DEĞİL”

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News kanalına yaptığı açıklamada İran ile yapılan müzakereleri değerlendirdi. Vance, Tahran yönetiminin ABD Başkanı Trump’ın bazı kırmızı çizgilerini kabul etmeye henüz hazır olmadığını söyledi. Vance, "Bazı açılardan iyi gitti, sonrasında görüşmeyi kabul ettiler, ancak diğer açılardan bakıldığında, Başkanın İranlıların henüz kabul etmeye ve üzerinde çalışmaya hazır olmadığı bazı kırmızı çizgiler belirlediği çok açıktı" şeklinde konuştu.

ABD’nin öncelikli hedefinin İran’ın nükleer silah sahibi olmasının önüne geçmek olduğunu belirten Vance, “Eğer İran nükleer silah elde ederse, onlardan sonra nükleer silah elde edecek birçok başka rejim de var. Bazıları dostane, bazıları ise o kadar dostane değil” ifadelerini kullandı.

“TRUMP SORUNLARI DİPLOMASİ İLE ÇÖZMEK İSTİYOR”

İran ile devam eden askeri gerilimle ilgili konuşan Vance, Trump’ın önceliğinin diplomasi olduğunu belirterek, "Başkan, diplomasinin doğal sonuna ulaştığını düşündüğünde bunu söyleme yetkisini saklı tutuyor. Umarız o noktaya gelmeyiz” dedi.

Vance, İran’ın diplomatik ya da askeri yolla nükleer silah sahibi olamayacağını sözlerine ekledi.