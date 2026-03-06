ABD basınında yer alan bir habere göre İran’ın son günlerde ABD’ye ait askeri hedeflere yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda Rusya’nın sağladığı istihbaratın rol oynamış olabileceği iddia edildi.

Washington Post’un haberinde, İran’ın bazı saldırılarda ABD’nin hava savunma sistemlerini aşarak radar istasyonları ve komuta merkezlerini hedef almasının dikkat çektiği belirtildi. Uzmanlar, bu saldırıların arkasında Rusya’nın gelişmiş uydu ve istihbarat kapasitesinin bulunabileceğini öne sürdü.

İstihbarat birimlerine yakın kaynaklara göre İran, Rusya’nın özellikle Ukrayna savaşı sırasında elde ettiği bazı istihbarat verilerinden faydalanıyor. Bu verilerin ABD’ye ait askeri hedeflerin belirlenmesinde kullanıldığı iddia ediliyor.

Haberde ayrıca Rusya’nın İran’a özellikle Amerikan savaş gemileri ile askeri uçaklarının konumuna ilişkin bilgiler sağladığı öne sürüldü.

Washington Post’a konuşan bazı uzmanlar ise Moskova’nın bu desteğini, ABD’nin Ukrayna’ya verdiği askeri ve istihbarat desteğine karşı bir hamle olarak değerlendirdi.

Uzmanlara göre Rusya, Washington’un Kiev yönetimine sağladığı istihbarat desteğiyle Rus hedeflerinin vurulmasına karşılık, ABD’ye İran üzerinden dolaylı bir mesaj vermeye çalışıyor.

ÇİN DESTEĞİNE DAİR SOMUT BULGU YOK

Öte yandan haberde Çin’in İran’a doğrudan askeri destek verdiğine dair şu ana kadar somut bir bulguya rastlanmadığı da ifade edildi. Rusya ise söz konusu iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.