ABD ve İsrail, 7 gün önce İran’a saldırıları başlattı. Trump yönetimi savaşın rejim karşıtı protestoları tetiklemesini bekliyordu. Ancak aradan geçen 7 günde Trump’ın bu hayali suya düştü.

ABD’li Washington Post gazetesi Trump’ın suya düşen beklentisini yazdı. Çıkan haberde gazeteye konuşan ABD’li ve Arap yetkililer, savaşın başından bu yana yönetimden bir kopuş ya da halk ayaklanması başlamadığını söyledi.

İsmi açıklanmayan üst düzey Avrupalı yetkili, gazeteye açıklamasında, İran'da rejimin ABD ve İsrail saldırılarına rağmen kontrolü elinde tutmaya devam ettiğini belirterek "Sistemde en ufak bir çatlak ya da kopuş belirtisi dahi yok. Hiçbir şey. Sıfır. Kontrol tam anlamıyla sürdürülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupalı yetkili, İran'ın üst düzey isimlerin ortadan kaldırılması durumunda bile işleyişini koruyacak şekilde tasarlanmış liderlik yapısı oluşturduğunu ve bu yapı sayesinde öldürülen komutanların yerini alacak yeni isimlerin günler içinde göreve atandığını belirtti.

İran'ın ABD ve İsrail'in başlattığı saldırılara hazırlıklı girdiği yorumunu yapan Avrupalı yetkili, böylelikle ilk saldırıların ardından saatler içinde misilleme başlatabildiğini ifade etti.

Öte yandan, başka bir Avrupalı yetkili ise Tahran'ın "düşmanlarına" karşı kazanmanın tek yolunun ABD ve İsrail'i yıpratmak olduğuna inandığını belirtti.

Avrupalı yetkili, "İran, dünyanın en güçlü ordusunu yenemeyeceğini biliyor ancak asimetrik savaşla mümkün olduğunca zarar verip ABD'yi gerilimi azaltmaya zorlamayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.

İran'ın Körfez ülkelerini öncelikli hedef almasının ABD'yi yıpratma amacını taşıdığını savunan yetkili, Tahran'ın Washington'ı masaya çekebilecek ülkelere baskı uygulamayı amaçladığını ve çatışmanın uzadıkça her iki taraf için de giderek daha ölümcül hal alabileceğini ifade etti.