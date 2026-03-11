ABD’de güvenlik birimleri, İran ile yaşanan gerilimin ardından olası misilleme senaryolarına karşı alarm seviyesini yükseltti. Amerikan basınında yer alan haberlere göre FBI, Kaliforniya’daki polis birimlerine yönelik dikkat çekici bir uyarı gönderdi.

ABC News’in aktardığına göre FBI, İran’ın ABD’nin batı kıyılarına yakın bir noktadan insansız hava araçlarıyla saldırı düzenleyebileceği ihtimali konusunda yerel güvenlik güçlerini bilgilendirdi.

Şubat ayı sonunda yapılan uyarı metninde, İran’ın ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına karşı sürpriz bir misilleme planlayabileceğine dair istihbarat değerlendirmelerine yer verildi.

Ancak söz konusu uyarıda saldırının zamanı, yöntemi veya hedeflerine ilişkin kesin bir bilginin bulunmadığı da özellikle vurgulandı.

Haberde ayrıca İran’ın geçmişte Orta Doğu’daki ABD hedeflerine karşı insansız hava araçlarıyla misilleme saldırıları gerçekleştirdiği hatırlatıldı. ABD yönetimi ise bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve olası risklere karşı güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtiyor.