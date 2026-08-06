Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

ABD basınında yer alan haberlere göre, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Küba’ya yönelik istihbarat faaliyetlerini artırmak amacıyla yeni bir yapı oluşturdu.

New York Times’ın haberinde, bu “Küba görev gücünün” ada ülkesine yönelik operasyonların kapsamını genişletmek için kurulduğu iddia edildi.

TRUMP YÖNETİMİNİN BASKI PLANI

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Küba üzerinde ekonomik ve siyasi baskıyı artırmayı hedeflediği öne sürüldü.

Söz konusu görev gücünün, bu stratejinin bir parçası olarak CIA’nın Küba’ya daha fazla mali, teknik ve insan kaynağı yönlendirmesini sağlayacağı belirtildi.

“LİDERLİK DEĞİŞİMİ HEDEFLENİYOR” İDDİASI

İddialara göre, CIA’nın yeni yapılanmayla Küba’da “Amerikan karşıtı” olarak görülen yetkililerin yerine daha uyumlu liderlerin gelmesini teşvik etmeyi amaçladığı savunuldu.

KARŞILIKLI SERT AÇIKLAMALAR

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, daha önce ABD’nin uyguladığı ablukayı “savaş eylemi” olarak nitelendirmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Küba’da değişimin zor ama gerekli olduğunu belirterek mevcut yönetimi sert sözlerle eleştirmişti.

PENTAGON İDDİASI DA GÜNDEMDE

Amerikan basınında ayrıca, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Küba’ya yönelik olası hareket planlarını “sessizce” gözden geçirdiği iddiaları da yer aldı.