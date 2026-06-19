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A Milli Takımımızın da yer aldığı 2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında üçer puanlı Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya karşı karşıya geliyor.

Seattle Stadyumu'nda 22.00'de başlayacak mücadele TRT 1'den yayınlanacak. Öte yandan kritik müsabaka öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu

ABD-AVUSTRALYA MAÇI İLK 11'LER

ABD: Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pepi; Balogun

Avustralya: Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O'Neill, Okon-Engstler, Bos; Leckie, Velupillay; Toure

ABD'YE PULISIC ŞOKU

ABD Teknik Direktörü Mauricio Pochettino’nun ekibinde en dikkat çeken eksik Christian Pulisic oldu. Paraguay karşılaşmasında sakatlanan yıldız oyuncu, hafta boyunca takımla çalışamadı ve Avustralya maçının kadrosuna dahil edilmedi.

TÜRKİYE MAÇI ÖNCESİ DURUMU BELİRSİZ

ABD, D Grubu’nda Türkiye A Milli Takımı’nın da rakipleri arasında yer alıyor. İki ekip, grubun 3. maç haftasında karşı karşıya gelecek.

26 Haziran’da oynanacak kritik mücadele öncesinde Christian Pulisic’in sahada olup olmayacağı henüz netlik kazanmazken, oyuncunun durumu yakından takip ediliyor.