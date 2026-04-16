İsrail merkezli Ynet’in aktardığı bilgilere göre, kısa süreli çalışan bu kişinin, havalimanında konuşlu ABD askeri hava araçlarını görüntüleyerek WhatsApp üzerinden bir grupta paylaştığı öne sürüldü.

Söz konusu olayın, operasyonel güvenlik açısından ciddi soru işaretleri doğurduğu ve ABD ile İsrail makamları arasında hassas bir sürecin tartışılmasına yol açtığı ifade ediliyor.

İsrail Havalimanları İdaresi ise çalışan hakkında disiplin süreci yürütüldüğünü ve görevine son verildiğini doğruladı. Kurum, gerekli tüm güvenlik prosedürlerinin eksiksiz şekilde uygulandığını belirtti.

Ayrıca benzer bir olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir İsrail askerinin de disiplin soruşturmasına alındığı bildirildi.