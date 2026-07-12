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Milliyetçi Yazarlar ve Gazeteciler Birliği Genel Başkanı İsmail Türk, Küba’ya geçerek bölgede saha incelemeleri yaptı.

İYİ Parti Amerika Temsilcisi Ahmet Çavuş’un da eşlik ettiği ziyarette, Küba halkının ABD ambargosu yüzünden yaşadığı şartlar incelendi.

'AMBARGO YÜZÜNDEN ELEKTRİKLER SÜREKLİ KESİK'

Türk, ülkenin içinde bulunduğu krizi şu sözlerle anlattı:

"Amerika’nın uzun yıllardır uyguladığı ambargoların da etkisiyle ülkede elektrik kesintileri hayatın olağan bir parçası hâline gelmiş durumda. Hastaneler sık sık elektriksiz kalıyor, internet erişimi çoğu zaman kesiliyor. Temel gıda maddeleri karneyle dağıtılıyor. Petrol sıkıntısı nedeniyle karaborsada 1 litre yakıtın fiyatı 10 dolara kadar çıkabiliyor. Belediyeler çöpleri düzenli toplayamadığı için birçok yerde sokaklar çöp yığınlarıyla dolu ve ciddi bir halk sağlığı riski oluşmuş durumda."

Habererk'te yer alan haberde, ülkede yaşanan krizin boyutlarını anlatmak için çarpıcı bir örnek veren Türk, Uluslararası Havana Havalimanı’nın bazı bölümlerinde dahi elektrik kesintileri yaşandığını ve uçuş operasyonlarının jeneratör desteğiyle sürdürülmek zorunda kalındığını söyledi. Elektrik altyapısının yetersizliği nedeniyle halkın ilkel yöntemlerle hayatını devam ettirdiğini ifade eden İsmail Türk, Türkiye’nin 50-60 yıl önceki köy yaşamını anımsatan görüntülerle karşılaştığını vurguladı.

Gazeteci Türk’ün Havana’da çektiği görüntülerde, vatandaşların elektrik yokluğu sebebiyle çamaşırlarını derelerde yıkamak zorunda kaldığı görüntülendi.