Küba, ABD’nin petrol sevkiyatlarını engellemesiyle derinleşen yakıt kriziyle mücadele ediyor. Ülke genelinde saatler süren elektrik kesintileri, havayolu seferlerinin iptalleri ve bazı otellerin geçici olarak kapanması, hem yerel halkı hem de turistleri zora sokuyor.

KÜBA'DA ZOR GÜNLER

Saatler süren planlı elektrik kesintileri, yakıt yetersizliği nedeniyle kapatılan oteller ve askıya alınan uçuş hatları adayı giderek daha zor durumda bırakıyor. Küba’da turistler adayı kademeli olarak terk ederken, nakit sıkıntısı çeken ülkede kriz derinleşiyor. ABD’nin onlarca yıllık ambargoyu sıkılaştırarak hayati öneme sahip petrol ithalatını engellemesinin ardından bazı ülkeler Küba’ya seyahat konusunda vatandaşlarını uyardı.

Batı Küba’daki turistik bir vadi gezisini yarıda keserek Havana’ya dönen Fransız turist Frederic Monnet, “Sadece bir taksi bulabildim. Sonrasında hiç taksi olmayabilir.” dedi.

Petrol sıkıntısı, düzenli ve saatler süren elektrik kesintilerine ve benzin istasyonlarında uzun kuyruklara yol açarken, birçok havayolu şirketi de düzenli seferlerini iptal edeceğini duyurdu. AFP’nin ulaştığı Turizm Bakanlığı’na ait bir iç belgeye göre, düşük doluluk oranı ve yakıt kısıtlamaları nedeniyle ada genelinde yaklaşık 30 otel ve tatil köyü geçici olarak kapatılıyor.

ABD AMBARGOSU

Ocak ayından bu yana ABD’ye ait savaş gemileri, Venezuela’dan Küba’ya petrol taşıyan tankerlerin limanlara ulaşmasını engelliyor. Washington yönetimi, Meksika ve diğer ihracatçı ülkelere sevkiyatların devam etmesi halinde ek gümrük tarifesi uygulama tehdidinde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Küba’nın Rusya, Çin, İran ve bazı silahlı gruplarla işbirliği yaparak Batı Yarımküre’de istikrarı bozduğunu ileri sürerken, petrol ve petrol ürünleri ticareti yapan yabancı ülkelerin ürünlerine ek gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

ABD SAVAŞ GEMİLERİ PETROL SEVKİYATINI ENGELLİYOR

Bazı Kanadalı ve Rus havayolu şirketleri, ülkede mahsur kalan binlerce yolcuyu tahliye etmek için Küba’ya boş uçak gönderiyor. Diğer şirketler ise dönüş rotalarına yakıt ikmali için ara durak ekliyor.

Amerikalı turist Liam Burnell, dönüş yapabilmek için havayolu şirketiyle iletişime geçtiğini belirterek, “Havalimanında uçaklar için yeterli yakıt olmadığı söylendi. Geri dönememe riski vardı.” ifadelerini kullandı.

TURİSTLER TAHLİYE EDİLİYOR

TURİZM GELİRLERİ HAYATİ ÖNEMDE

Turizm, Küba ekonomisi için kritik öneme sahip. Ülkenin ikinci büyük döviz kaynağı olan turizm gelirleri, gıda, yakıt ve diğer ithalat kalemlerinin finansmanında belirleyici rol oynuyor. Yaklaşık 300 bin kişi turizm sektöründen geçimini sağlıyor ve kriz bu çalışanları doğrudan etkiliyor. Havana’daki turistik bölgelerde boş gezen tur otobüsleri ve azalan at arabaları, sektörün içinde bulunduğu zor durumu gözler önüne seriyor.

İNSANÎ YARDIMLAR YETERSİZ

1962’de yürürlüğe giren ABD ticaret ambargosundan bu yana zorlu bir süreçten geçiyor. Son yıllarda ise ağır ekonomik kriz gıda ve ilaç kıtlığıyla da kendini gösteriyor.

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu Küba’ya insani yardım ulaştırmak için Meksika donanmasına ait iki gemi 800 tondan fazla temel gıda ve hijyen malzemesi gönderdi. Ancak, ada genelindeki kriz, yıllardır süregelen ABD ambargosu ve son dönemdeki ekonomik darboğazla birleşince etkisini derinleştiriyor.

FELAKET YIL UYARISI

Turizm uzmanı Jose Luis Perello, Covid-19 salgını nedeniyle zaten büyük darbe alan turizm sektörünün mevcut krizle “felaket bir yıl” geçirebileceğini belirtti. 2019-2025 yılları arasında turizm gelirlerinde yüzde 70’lik düşüş yaşanması, Küba’nın ekonomik kırılganlığını gözler önüne seriyor.