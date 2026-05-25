ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'da askeri müdahaleyle alıkoyduğu Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Katolik dünyasında kutlanan Pentekost Bayramı dolayısıyla Venezuelalılara mesaj gönderdi. New York'taki hapishanede tutulan Maduro, Pentekost Bayramı dolayısıyla X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.



Maduro, Venezuela halkını ve tüm dünyayı eşi Cilia Flores ile inanç, sevgi ve şükranla kucakladığını ifade etti. Paylaşımında İncil'den alıntılar yapan Maduro, Venezuelalılara bilgelik ve alçakgönüllülük çağrısında bulundu.



Maduro'nun paylaşımı, Latin Amerika medyasında "siyasi meşruiyetini koruma çabası" olarak değerlendirildi.

GÜNEY AMERİKA MEDYASININ DEĞERLENDİRMESİ

Latin Amerika medyasında yayımlanan haberlerde Maduro'nun "iman, uzlaşma ve birlik" temalarını öne çıkarması ve mesajın altında kullandığı "Anayasal Başkan" imzası, New York'ta tutuklu olmasına rağmen ülkedeki siyasi meşruiyetini ve liderlik iddiasını koruma hamlesi olarak yorumlandı.



Maduro'nun sıklaşan dini paylaşımları, tutukluluk sürecinde siyasi söylem yerine manevi referanslarla tabanına direnç aşılama ve siyasi meşruiyetini diri tutma stratejisi olarak değerlendirildi.



Maduro'nun mesajında alışılagelmiş "devrimci sertlik" yerine "barış, uzlaşma ve alçakgönüllülük" kavramlarını seçmesi, radikal retorik değişim olarak yorumlandı.



Bazı Latin Amerika medya kuruluşları ise Maduro'nun "dini ve uzlaşmacı tonunu", gelecekte olası siyasi anlaşma, iade ya da af süreci için diplomatik zemin oluşturma çabası olabileceği şeklinde değerlendirdi.



Kullandığı "Anayasal Başkan" imzası da paylaşımın, yalnızca dini bir kutlama olmadığı, Maduro'nun siyasi varlığını ve liderlik iddiasını sürdürme mesajı taşıdığı şeklinde yorumlandı.