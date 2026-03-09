ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, Adana Başkonslolosluğu’nda faaliyetlerin geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada , artan güvenlik riskleri nedeniyle acil durum dışındaki personelin ve ailelerin konsolosluk binasını boşaltmaları gerektiğinin altı çizildi.

Büyükelçilik, artan risklerin, “terörizm, silahlı çatışma ve keyfi gözaltılar” olduğunu söyledi.

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği yaptığı açıklamada ayrıca güneydoğudaki kentler için seyahat uyarısı yaptı. Açıklamada ABD vatandaşlarının Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İçel, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van’a seyahat etmemeleri istendi.

4’üncü seviye uyarının nedeninin “terörizm ve silahlı çatışma riski” olduğu belirtildi.

Büyükelçilik, terör gruplarının turistik yerleri hedef alabileceğini belirterek, pazarlar, AVM’ler, oteller, restoranlar ve ibadethaneler gibi insanların toplu olarak bulunduğu yerlerde ABD vatandaşlarının dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.