Jeffrey Epstein dosyalarının tamamı kamuya açıldı. Adalet Bakanı Pam Bondi’nin Kongre’ye sunduğu mektupta, aralarında dünya çapında ünlü oyuncular iş adamları ve siyasetçilerin bulunduğu 305 kişilik liste yayımlandı.

O DETAYA DİKKAT ÇEKTİLER

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ait belgeler haftalardır dünyanın gündeminde yerini koruyor. ABD Adalet Bakanlığı, hafta sonu Kongre üyelerine Epstein dosyalarında yer alan isimlerin listesinin bulunduğu 6 sayfalık bir belge gönderdi.

Kongre’ye gönderilen resmi mektupla birlikte, aralarında dünya çapında ünlüler ve siyasetçilerin bulunduğu 305 yüksek profilli ismin yer aldığı kesin liste paylaşıldı. Bu kadar kapsamlı bir listenin ilk kez resmi olarak yayımlanması ise eleştirileri beraberinde getirdi.

Açıklamada, dosyalarda adı geçen kişilerin listede yer almasının herhangi bir suçlama ya da suça karıştıkları anlamına gelmediği özellikle vurgulandı. Bondi’nin mektubunda, hiçbir belgenin “utanç, itibar kaybı ya da siyasi hassasiyet” gerekçesiyle saklanmadığı belirtildi. Dosyaların; uçuş kayıtları, şirket bağlantıları, resmi yazışmalar ve gözaltı sürecine ilişkin belgeler dahil dokuz ayrı kategori altında toplandığı açıklandı.

Bondi ve yardımcısı Todd Blanche, isimlerin “çok çeşitli bağlamlarda” geçtiğini belirtti.

EPSTEIN LİSTELERİNDE KİMLER VAR?

Belgelerde adı geçenler arasında müzik ve sinema dünyasından tanınmış isimler bulunuyor.

Beyoncé, Jay-Z, Bruce Springsteen ve Cher dosyalarda yer alan sanatçılar arasında gösteriliyor. Sinema dünyasından Elvis Presley, Marilyn Monroe, George Clooney, Woody Allen, Kevin Spacey, Alyssa Milano, Rosie O'Donnell, Robert De Niro ile Meghan Markle da öne çıkan isimler arasında.

Siyaset cephesinde de dikkat çeken kişiler mevcut. ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, Michelle Obama, Marco Rubio, Joe Biden, George W. Bush, Benjamin Netanyahu ile Bill ve Hillary Clinton’ın isimleri de belgelerde geçiyor.

İş dünyasından ise Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Rupert Murdoch, Richard Branson, Michael Milken isimleri dikkat çekiyor.

İşte o isimler:

ABD ADALET BAKANI ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

ABD Adalet Bakanlığı, hafta sonu Kongre üyelerine, Jeffrey Epstein dosyalarında adı geçen isimlerin yer aldığı altı sayfalık bir belge gönderdi.

'DAHA ÖNEMLİ DOSYALAR VAR'

Kentucky eyaletinden Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Thomas Massie, ABC News’e yaptığı açıklamada, Bakanlığın kamuoyuna açıklaması gereken daha önemli belgeler bulunduğunu savundu. Massie, Epstein dosyalarına ilişkin iç yazışmaların, notların ve e-postaların da yayımlanması gerektiğini belirtti.

'SAÇMA BİR DURUM'

Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna ise ABD merkezli X platformundaki paylaşımında, Epstein belgelerinde adı geçen kişilerin suçlu ya da masum ayrımı yapılmaksızın açıklanmasını eleştirdi. Adalet Bakanlığını, suçluların kimliklerini bilinçli şekilde karartmakla suçlayan Khanna, mağdurlar ile şüphelilerin isimlerinin aynı listede yer almasının ve isimlerin hangi bağlamda geçtiğine dair açıklama yapılmamasının “saçma bir durum” olduğunu ifade etti. Khanna, tüm dosyaların sansürsüz yayımlanması çağrısında bulundu.

Temsilciler Meclisi Üyesi Nancy Mace de Kongre üyelerine gönderilen listede bazı isimlerin eksik olduğunu öne sürdü. Mace, belgelerin sansürlü yayımlanmasını eleştirerek, tamamının sansürsüz biçimde paylaşılmasını talep etti.