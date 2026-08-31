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Kaynak: AA

New York'ta gerçekleştirilen organizasyonun açılış gününde korta çıkan Djokovic, Arjantinli Mariano Navone karşısında mücadele verdi. Kariyerinde 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp tenisçi, dünya sıralamasında 49. basamakta bulunan rakibiyle beş setlik bir maç oynadı.

39 yaşındaki Djokovic, Navone karşısında 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 3-2 mağlup oldu. Böylece tecrübeli raket, 20 yıl aradan sonra bir grand slam turnuvasında ilk tur aşamasını geçemeden elendi.

Karşılaşma sırasında fiziksel açıdan ciddi sıkıntılar yaşayan Djokovic, havlu kovasına kustu. Maçın ardından durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Sırp sporcu, "Bu yıl neredeyse çıktığım her maçta yaşadığım bir problem var: mide bulantısı ve kusma. Vücudum tamamen tükenmeye başlıyor. Kramplar ve ağrılar ortaya çıkıyor. Son bölümde sırtım ile omzum da dayanmadı ve mücadeleyi tamamlayamadım." dedi.

Kadınlar kategorisinde de iki kez ABD Açık şampiyonluğu yaşayan Venus Williams korta ilk turda veda etti. 46 yaşındaki ABD'li tenisçi, vatandaşı Sofia Kenin karşısında oynadığı mücadeleyi 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 kaybetti.

Dünya sıralamasının 611. basamağında bulunan Williams, organizasyona özel davetiyeyle katılmıştı. Tecrübeli tenisçinin bu sonuçla birlikte teklerde çıktığı son 14 karşılaşmanın tamamını kaybettiği kayıtlara geçti.

Turnuvada mücadele eden Ukraynalı Elina Svitolina, 9 numaralı seribaşı olarak karşılaştığı Arjantinli Solana Sierra'yı 6-1 ve 6-2'lik setlerle geçti. Ukraynalı Marta Kostyuk da 11 numaralı seribaşı olarak Avustralyalı Storm Hunter'ı 6-4 ve 6-1'lik skorlarla mağlup ederek ikinci tura yükseldi.