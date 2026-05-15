ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'da yapılan görüşmelerden sonra İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 45 gün daha uzatıldığını ve tarafların siyasi görüşmeler için 2-3 Haziran tarihlerinde yeniden bir araya geleceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, sosyal medya hesabından, Washington'da iki gündür devam eden İsrail-Lübnan üçüncü tur doğrudan müzakerelerine ilişkin açıklamada bulundu.

'45 GÜN DAHA UZATILACAK'

Pigott, "ABD, 14-15 Mayıs tarihlerinde İsrail ile Lübnan arasında 2 gün süren son derece verimli görüşmelere ev sahipliği yaptı. Daha fazla ilerleme sağlanabilmesi için 16 Nisan'da ilan edilen ateşkes 45 gün daha uzatılacak" ifadelerini kullandı.

Pigott, müzakerelerin siyasi ayağının 2-3 Haziran'da yeniden başlayacağını, ayrıca 29 Mayıs'ta Pentagon'da iki ülkenin askeri heyetlerinin katılımıyla güvenlik toplantısı düzenleneceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, görüşmelerin iki ülke arasında kalıcı barışın tesis edilmesine ve karşılıklı egemenlik ile toprak bütünlüğünün tam olarak tanınmasına katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES SÜRECİ

İsrail ordusu, 2 Mart'ta Lübnan'a yoğun hava saldırıları başlatmış ve ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti, süreç boyunca ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin üç hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkese rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 950'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah da ateşkesin ihlal edildiği gerekçesiyle İsrail birliklerine yönelik saldırılar düzenliyor.