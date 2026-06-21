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Kaynak: AA

ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı deniz ablukasını kaldırdığını duyurmasının ardından, İran limanlarındaki gemi hareketliliği arttı.

Hürmüz Boğazı’na yönelik ablukanın kalkmasının ardından Basra Körfezi açıklarında bulunan İran ticaret gemilerinin kıyı bölgelere yanaştığı görüldü.

Daha önce Basra Körfezi açıklarında bulunan İran’a ait ticari gemiler, ablukanın kalkmasıyla birlikte ülkenin güneyinde bulunan Bandar Abbas kenti kıyıları ile Kong kenti yakınlarına yaklaşmaya başladı.

Öte yandan İran devlet televizyonu, deniz ablukasının ardından Bandar Abbas’da bulunan Şehit Recai Limanı’na ilk konteyner gemisinin yanaştığını duyurdu.

Limana yanaşan geminin 6 bin 500 ton kapasiteli olduğu ve üzerinde bulunan 2 bin 980 konteynerin boşaltılacağı belirtildi.