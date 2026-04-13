ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik ablukası uluslararası alanda yankı uyandırırken, İngiltere’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Başbakan Keir Starmer, Londra’nın bu adımı desteklemediğini net bir şekilde ifade etti.

BBC Radio 5’e konuşan Starmer, Hürmüz Boğazı’nın küresel ekonomi açısından kritik bir geçiş noktası olduğunu vurguladı. Boğazın kapatılmasının dünya genelinde enerji arzını olumsuz etkileyeceğini belirtti.

“ABLUKAYI DESTEKLEMİYORUZ”

Starmer, İngiltere’nin yaklaşımının boğazı kapatmak değil açık tutmak olduğunu söyledi. “Müttefiklerimizle birlikte boğazı kapatmaya değil, açık kalmasını sağlamaya çalışıyoruz” diyen Starmer, ABD’nin ablukasına destek vermediklerini açıkladı.

İngiliz güçlerinin bölgede mayın ve insansız hava araçlarına karşı görev yapmayı sürdürdüğünü belirten Starmer, tüm hazırlıkların deniz trafiğinin güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığını ifade etti.

ENERJİ FİYATLARI UYARISI

Boğazın kapanmasının petrol ve doğal gaz arzını sekteye uğratacağını kaydeden Starmer, bunun doğrudan enerji fiyatlarına yansıyacağını söyledi. Bu durumun vatandaşların faturalarına zam olarak döneceğini belirten Starmer, “Enerji maliyetlerinin düşmesini istiyoruz, bu yüzden boğazın açık kalması hayati” dedi.

“İNGİLTERE SAVAŞA SÜRÜKLENMEYECEK”

Artan gerilimle birlikte İngiltere’nin çatışmaya dahil olması yönünde baskılar olduğunu dile getiren Starmer, buna rağmen net bir tutum sergilediklerini söyledi. Starmer, “Baskılar olsa da İngiltere’nin savaşa sürüklenmeyeceğini açıkça ifade ediyorum” diye konuştu.

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelerin, ABD ile İran arasında süren müzakereleri de olumsuz etkilediği belirtiliyor. Taraflar, son görüşmelerden sonuç alamazken, krizin küresel enerji piyasalarında etkisini artırmasından endişe ediliyor.