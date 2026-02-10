Dünyada en çok nükleer silah barındıran iki ülke olan ABD ile Rusya arasında imzalanan anlaşmaların askıya alınması ya da sürelerin sona ermesi yeni bir nükleer silah rekabetinin başlayıp başlamayacağı sorusunun sorulmasına neden oldu. Son olarak NEW START anlaşmasının süresinin dolması sonrası iki ülke aldığı kararla mevcut statükonun devam edeceğini bildirdi. Ancak anlaşma resmi olarak uzatılmadı. Söz konusu anlaşma nükleer cephaneliği azaltmayı amaçlıyor.

Öte yandan 2 ülke yıllar önce yaptığı anlaşmalardan çekilme kararı almıştı. İlk olarak ABD, 2002 yılında Anti Balistik Füze Anlaşmasından, 2019 yılında ise Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekildi.

ABD’DEN HERKESİ TEDİRGİN EDECEK HAMLE

Tüm dünya yeni bir nükleer rekabetin başlayıp başlamadığını merak ederken ABD basınında çıkan bir haber bu konudaki endişeleri artırdı.

New York Times gazetesi manşet haberinde, ABD’nin nükleer başlık sayısını artırma ve nükleer silah testlerine yeniden başlama ihtimalini ciddi biçimde değerlendirdiğini yazdı. Habere göre Washington’un bu adımlarla asıl hedefi Rusya’dan çok Çin’i yeni bir nükleer silahsızlanma anlaşmasına zorlamak olabilir.

ABD ile Rusya arasındaki son büyük nükleer anlaşmanın süresinin dolmasının üzerinden beş gün geçerken, ABD yönetiminden gelen açıklamalar iki noktayı netleştirdi: Washington, daha fazla nükleer silah konuşlandırmayı aktif biçimde değerlendiriyor ve ayrıca bir tür nükleer test yapma ihtimali de masada.

ASIL HEDEF ÇİN

New York Times’a göre bu iki adım, ABD’nin yaklaşık 40 yıldır izlediği daha sıkı nükleer kontrol yaklaşımının tersine dönmesi anlamına gelebilir.

Haberde, ABD’nin nükleer başlık sayısını artırma eğiliminin, Rusya’nın Ukrayna savaşı sonrası izlediği nükleer söylemden çok, son yıllarda hızla büyüyen Çin nükleer kapasitesiyle ilgili olduğu vurgulandı. Washington’un, Pekin’i masaya oturtmak için “nükleer kapasiteyi artırma” tehdidini bir baskı aracı olarak kullanmayı hedeflediği öne sürüldü.

Öte yandan nükleer test ihtimalinin gündeme gelmesi, küresel ölçekte nükleer dengeyi ve caydırıcılık hesaplarını yeniden şekillendirebilecek bir gelişme olarak görülüyor. ABD’nin yeniden test sürecine dönmesi, diğer nükleer güçlerin de benzer adımları atmasına yol açarak, Soğuk Savaş sonrası dönemde büyük ölçüde kontrol altında tutulan nükleer rekabetin yeniden tırmanması riskini artırabilir.

HAKAN FİDAN’A DİKKAT ÇEKEN NÜKLEER SİLAH SORUSU

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtladığı canlı yayında dikkat çeken anlar yaşandı. Ahmet Hakan, Bakan Fidan’a “Nükleer silaha sahip olması gerekir mi?” şeklinde soru sordu.

Fidan’ın soruya bir yanıt vermemesi sonrası Hakan, Ahmet Hakan’ın “No comment diyebilirsiniz” hatırlatmasına gülümseyerek karşılık veren Fidan, sessizliğini korudu. Bunun üzerine Hakan, konuyu “Peki, geçiyorum” diyerek kapattı.

"VAZGEÇTİM, TAMAM"

Ahmet Hakan’ın soruyu dolaylı biçimde yeniden gündeme getirmesi üzerine Fidan, nükleer silah meselesinin geniş bir çerçevede ele alınması gerektiğini belirtti.

Fidan, “Bunlar tabii birtakım stratejik, yüksek konular. Geniş ve büyük resim içerisinde düşünülmesi gereken meseleler” ifadelerini kullandı. Programda konunun daha fazla uzatılmaması üzerine Ahmet Hakan, tartışmayı “Vazgeçtim, tamam” sözleriyle sonlandırdı.

Canlı yayında genel değerlendirmelerde bulunan Fidan, nükleer silahlanmanın bölgesel dengeleri bozabileceği uyarısında bulundu