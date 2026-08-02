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Kaynak: DHA

ABD’nin Mısır, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan, Bahreyn, Katar ve Umman'daki büyükelçilikleri, İran’a yönelik saldırılar nedeniyle bölgesel gerilimin daha da artabileceğini belirterek, Amerikan vatandaşlarına güvenlik uyarısı yaptı.

ABD’nin Mısır, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan, Bahreyn, Katar ve Umman'daki büyükelçiliklerinden yapılan yazılı açıklamalarda, Orta Doğu'daki güvenlik durumunun ‘karmaşıklığını koruduğu’ bildirildi. Açıklamalarda bölgedeki ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulunularak, ABD vatandaşlarından olası uçuş iptalleri, hava sahalarının geçici olarak kapatılması ve seyahatlerde yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olmaları istendi. Ayrıca Orta Doğu’ya seyahat etmeyi planlayan ABD vatandaşlarına seyahat planlarını yeniden gözden geçirmeleri çağrısı yapıldı.