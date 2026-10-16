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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlere yönelik harcamalarda kamu zararı oluştuğu iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya aralarında Hacı Ali Bozkurt, Onur Evren, Selahattin Çelikkaya'nın da bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı celse arasında bilirkişi raporunun geldiğini bildirerek, taraf avukatlarına söz verdi. Taraf avukatları bilirkişi raporuna yönelik yazılı beyanlarını sunduklarını belirtti.

SAVCIDAN EK RAPOR TALEBİ

Cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkındaki adli kontrol şartlarının devamını ve alınan bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi için ek rapor alınmasını talep etti. Bilirkişi raporuna katıldıklarını söyleyen sanık avukatları, gelinen aşamada ek rapor alınmasının yargılamayı uzatacağını ve bu sebeple dosyanın esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için cumhuriyet savcısına gönderilmesini talep ettiklerini belirtti.

AVUKATLAR: "KAMU ZARARI OLUŞMADI"

Sanık avukatları, son bilirkişi raporunda konserlerin piyasa rayiç bedellerine uygun gerçekleştirildiği ve kamu zararı oluşmadığı yönünde tespitlerin bulunduğunu ifade etti.

Avukatlar, bu gerekçeyle ek bilirkişi raporu alınmamasını, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve dosyanın esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için Cumhuriyet savcısına gönderilmesini talep etti.

ADLİ KONTROLÜN KALDIRILMASI TALEBİ

Alınan bilirkişi raporunda dosyaya konu konserlerin piyasa rayiç bedellerine uygun olarak yapıldığı ve kamu zararının bulunmadığına dair tespitlerin yer aldığını ifade eden sanık avukatları, mahkemeden, yeni veya ek bir rapor alınmamasını ve müvekkilleri hakkında adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti.