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Kaynak: ANKA

ABB'nin, Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ), Alman Kalkınma Bankası (KfW) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğiyle düzenlediği şenlik, Başkentlilerden yoğun ilgi gördü.

BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Şenlik kapsamında animasyon gösterileri, jonglör performansları, jimnastik etkinlikleri, bubble show, kukla gösterileri, Hacivat-Karagöz ve halk oyunları sahnelendi. Çocuklar ayrıca çeşitli atölye çalışmalarına katılarak hem eğlendi hem de yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı buldu.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikte, oyunun çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimindeki rolüne dikkat çekildi. Çocukların güvenli ve kapsayıcı alanlarda oyun oynama hakkının temel bir hak olduğu mesajı da vurgulandı.

ÇOCUKLAR ŞENLİKTEN MEMNUN AYRILDI

Etkinliğe katılan çocuklar, gün boyunca düzenlenen aktivitelerden büyük keyif aldıklarını belirtti.

Zeynep Akpınar, gösterileri çok beğendiğini ve çocuk kulüplerinin hazırladığı etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi.

Azra Öngen ise kaydıraklarda oynadığını, etkinlik alanındaki aktivitelerin çok güzel olduğunu ifade etti.

Eslem Karademir, parkta bulunan oyun alanlarını ve etkinlikleri çok sevdiğini dile getirirken, Yiğit Efe de arkadaşları ve kardeşleriyle birlikte oyun oynadığını, geleneksel oyunları izlediğini belirterek herkesin etkinliğe katılmasını tavsiye etti.

Uluslararası Oyun Günü kapsamında düzenlenen şenlik, çocuklara hem eğlenceli hem de unutulmaz bir gün yaşattı.