Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve yerli üreticinin üzerindeki maliyet yükünü hafifletmek amacıyla çalışmalar yürütmeye ve üreticiye destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Üretimin, emeğin ve alın terinin yanında olan ABB, Başkentteki üreticiye mazot desteği sağlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik mazot desteği sürecini resmen başlattığını duyurdu.

ABB ÜRETİCİYE MAZOT DESTEĞİ VERİYOR

Toprağı işleyen, üretime değer katan ve sofralara emek taşıyan çiftçilerin yanında duran bu destekle birlikte Başkentin tarım potansiyelinin canlandırılması amaçlanıyor.

ABB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kırsal kalkınma hamlelerine bir yenisi daha eklenerek üreticiye mazot desteği verileceği belirtildi.

Bu kapsamda hayata geçirilen mazot desteği, çiftçilerin en büyük gider kalemlerinden biri olan akaryakıt maliyetlerine doğrudan katkı sağlayacak.

ABB’nin sosyal medya hesabından verilecek olan mazot desteğine ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

‘’Üreticimize mazot desteği sağlıyoruz. 24.01.2026-23.02.2026 tarihleri arasında, 2026 yılı Çiftçi Kayıt Belgesi (ÇKS) ve traktör ruhsatı ile başvuruları alıyoruz. Üretimin, emeğin ve alın terinin yanında olmaya devam ediyoruz.’’