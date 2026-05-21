Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsal alanda üretimin devamlılığını sağlamak ve yerli üreticilerin bütçesine katkıda bulunmak amacıyla tarımsal destek projelerini sürdürüyor. Ekosistem dengesi, biyolojik çeşitlilik ve tarımın geleceği için stratejik öneme sahip olan arıcılık faaliyetleri, Büyükşehir Belediyesinin teşvikleriyle Başkent genelinde yaygınlaştırılıyor.

“Başkent’te Her Kovan Bir Gelecek” mottosuyla başlatılan çalışma kapsamında, modern arıcılık tekniklerine uygun standartlarda üretilen, uzun ömürlü ve dayanıklı 5 bin adet arı kovanı, yüzde 50 hibe oranıyla arıcılara teslim ediliyor. Çubuk ilçesinde startı verilen kovan dağıtımlarının, ilerleyen günlerde 16 kırsal mahallede daha gerçekleştirilerek bayram öncesine kadar tamamlanması hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, üreticilere yalnızca kovan desteği sağlamakla kalmıyor. 2026 yılı planlaması dahilinde, yüzde 50 hibeli kovan desteğinin yanı sıra arıcıların en büyük gider kalemlerinden olan arı yemi (fondan) için de yüzde 75 hibeli destek sunuluyor. Toplamda 21 milyon TL bütçeye sahip olan bu teşvik programı, yerel yönetimler düzeyinde arıcılık sektörüne yönelik hayata geçirilen en kapsamlı uygulamalardan biri olma özelliğini taşıyor.

Çubuk’taki dağıtım töreninde üreticilerle bir araya gelen ABB Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal, yürütülen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Ankara genelinde planladığımız 5 bin adet arı kovanı dağıtımının ilk aşamasını Çubuk ilçemizde başlattık. Toplam 16 kırsal mahallemizde bu dağıtımlar sürecek ve bayram öncesine kadar tamamını bitirmiş olacağız. Arı popülasyonunu dengede tutmak, sürdürülebilir tarımı desteklemek ve doğal dengeyi korumak adına bu projeyi son derece önemli buluyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz."

Belediyenin hibe desteğinden yararlanan bölge üreticileri, sağlanan katkılardan duydukları memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:

Sadık Kılıç: “Yaklaşık 6 yıldır arıcılıkla uğraşıyorum. Büyükşehir’in hem kovan hem de fondan arı yemi desteklerinden faydalanıyorum. Maddi anlamda çok büyük katkısı oluyor ve arıların gelişiminde faydasını görüyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim.”

Resul Gör: “5 senedir bu işi yapıyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı bu destekler son derece güzel. Belediyenin biz üreticilere ilgi göstermesi daima mutluluk veriyor, hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum.”

İskender Arslan: “Bu desteklerden ilk kez bu yıl yararlanmaya başladım. Belediyenin verdiği kovan ve fide gibi teşvikler bizler için çok faydalı oluyor. Hem maddi hem de motivasyon açısından büyük bir destek. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.”