Abbas Erakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef aldı. Erakçi, İran’a karşı yürütülen savaşın “sebepsiz, yasa dışı ve gayrimeşru” olduğunu savundu.

Erakçi, Trump’ın “Önce Amerika” söylemini eleştirerek, bunun “Önce İsrail”e dönüştüğünü ve sonuçta “Sonra Amerika” anlamına geldiğini ifade etti.

'SİLAHLI KUVVETLER HAZIR'

İranlı Bakan, ülkesinin askeri olarak hazırlıklı olduğunu belirterek, “Güçlü silahlı kuvvetlerimiz bu güne hazır ve saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir” açıklamasında bulundu.

Bölgede karşılıklı saldırılar sürerken, taraflardan gelen sert açıklamalar gerilimin daha da tırmanabileceğine işaret ediyor.