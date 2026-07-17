Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan TOGO Kuleleri'nin sahibi Sinan Aydın Aygün hakkında, belediye meclis üyelerine yönelik baskı ve gerçek dışı beyanlar içeren mektubu nedeniyle suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

ABB, konuya ilişkin yayımladığı resmi basın bilgilendirme notunda, kulelerin geçmişindeki imar usulsüzlüklerini ve yeni yargı süreçlerini detaylandırarak suç duyurusuna gerekçe olan tüm hukuki ve teknik arka planı kamuoyuyla paylaştı.

İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin krizin perde arkasını ve hukuki sürecin gerekçelerini ortaya koyan o açıklaması:

ABB'DEN BASIN BİLGİLENDİRME NOTU

"Kamuoyunda TOGO Kuleleri olarak bilinen yapı, Anadolu Bulvarı ile Eskişehir Yolu (Dumlupınar Bulvarı) kavşak kolunda yer almaktadır.

Söz konusu parselde, eski imar planına göre yaklaşık 18 bin metrekare inşaat yapılabiliyorken, 2016 yılında yapılan plan değişiklikleriyle emsal artırılmış, eklenen plan notlarıyla birlikte bu ayrıcalıklı rant Türkiye’de emsaline rastlanmayacak şekilde 10 misli yani yaklaşık 120 bin metrekare inşaat yapılmasının önü açılmıştır. Başka bir ifadeyle, tek bir parselde 100 bin metrekareyi aşan ilave yapılaşma hakkı tanınarak kamu yararıyla bağdaşmayan ayrıcalıklı bir imar düzeni oluşturulmuştur.

Bununla da yetinilmemiş, TOGO Kuleleri için yol ve kavşak mesafelerinde de çevredeki diğer parsellerden farklı ayrıcalıklar tanınmıştır. Çevredeki benzer yapılar kavşaktan yaklaşık 20 metre, Eskişehir Yolu’ndan ise yaklaşık 45 metre geride konumlanırken, TOGO Kuleleri’nin kavşağa uzaklığı yalnızca 7 metre olarak planlanmıştır. Bu ayrıcalıklı rant, Ankara’nın en yoğun ulaşım akslarından biri olan Eskişehir Yolu ile Anadolu Bulvarı kavşağındaki trafik yükünü artırmış, ulaşım güvenliğini olumsuz etkilemiştir.

Nitekim söz konusu imar planları açılan davalar sonucunda mahkemeler tarafından iptal edilmiş, hukuka aykırılığı yargı kararlarıyla ortaya konulmuştur.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAKTIR'

Gelinen aşamada ise belediyemiz, tamamen kamu güvenliği ve trafik akışının iyileştirilmesi amacıyla, Gazi Üniversitesi Kentiçi Ulaşım Teknolojileri Erişebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUTEM) tarafından hazırlanan bilimsel trafik etki raporunu esas almıştır. Raporda, bölgedeki trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için kavşak kollarının 15 metreye çıkarılmasının zorunlu olduğu ortaya konulmuştur.

Bu doğrultuda hazırlanan imar planı; Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik, Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolu Tasarım El Kitabı ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilmiştir.

Buna rağmen ilgili şirket yetkilisinin Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine gönderdiği yazıda, hukuki süreci çarpıtan, belediyemizi ve meclis üyelerini baskı altına almaya yönelik gerçek dışı iddialara yer verilmiş; ayrıca meclis üyeleri açıkça tazminat davalarıyla tehdit edilmiştir.

Hiç kimsenin, belediye meclisini baskı altına almaya, kamu görevlilerini tehdit etmeye veya kamuoyunu yanıltmaya hakkı yoktur.

Gerçeğe aykırı beyanlar, kamu görevlilerine yönelik baskı ve tehdit niteliğindeki ifadeler ile kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalar hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacak suç duyurusunda bulunulacaktır."

ŞİRKETTEN MECLİS ÜYELERİNE TAZMİNAT TEHDİDİ

Şirket yetkilisi Sinan Aydın Aygün ise 17 Temmuz 2026 tarihli mektubunda 7 yıldır devam eden süreçte ruhsatlarının 4 kez iptal edildiğini, 4 kez yıkım kararı alındığını ve yapıların 7 kez mühürlendiğini iddia etti. İskan aşamasındayken belediyenin "kavşak genişletme bahanesiyle" yeni bir plan süreci başlattığını savunan Aygün, meclis üyelerini mülkiyet edinen 3. şahısların zarara uğraması durumunda kendilerine "rücu edilebilecek başta tazminat davaları olmak üzere" adli yollarla tehdit etti. ABB ise bu mektubun meclis iradesini baskı altına alma çabası olduğunu belirterek yargı yoluna başvuracağını açıkladı.

DAVA NASIL BAŞLADI?

Ankara'nın merkezindeki en büyük gayrimenkul ve imar tartışmalarından biri olan TOGO Kuleleri krizi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davalarla başladı.

2016 (Ayrıcalıklı Plan Değişikliği): Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski yönetimi döneminde, parselin imar planı değiştirilerek gizli emsal artışları ve plan notlarıyla inşaat alanı tam 10 katına çıkarıldı. 18 bin metrekarelik hak, 120 bin metrekareye ulaştı.

2018 (Yargının İptal Kararı): Mimarlar Odası'nın "kamu yararına aykırılık" gerekçesiyle açtığı dava sonucu Ankara 17. İdare Mahkemesi, söz konusu imar planı değişikliklerini iptal etti.

2019 (Mansur Yavaş Yönetimi ve Mühürleme): 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından yönetime gelen Mansur Yavaş başkanlığındaki ABB, mahkeme kararlarını uygulayarak inşaatı Aralık 2019'da mühürledi ve inşaat durduruldu.

Danıştay Onayı: İlerleyen süreçte üst mahkemeler ve Danıştay da yerel mahkemenin iptal kararını onayarak kulelerin imar planının hukuksuz olduğunu kesinleştirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA GEÇMİŞTE KARŞI ÇIKMIŞTI

Haber konusu olan dikey yapılaşma ve kent silüeti tartışmalarına geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 yılında AK Parti istişare toplantılarında ve çeşitli konuşmalarında dikey mimariyi sert bir dille eleştirmiş; Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerdeki plansız ve ayrıcalıklı gökdelen yapılaşmalarına değinerek, "Ankara'daki o gökdelenleri kimler, nasıl yaptı, bunların hepsi ortada. Bunların hepsi belediyelerin yanlış kararlarıdır" ifadeleriyle TOGO Kuleleri gibi yapılara zemin hazırlayan geçmişteki imar politikalarına tepki göstermişti.