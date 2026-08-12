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Kaynak: ANKA

Ankara Kent Konseyi (AKK)’nin Başkent'i daha ileriye taşımak amacıyla aldığı tavsiye kararları, ABB Meclisi'nin ağustos ayı olağan toplantısında kabul edildi. AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, konuyla ilgili şunları söyledi

"AKK; aynı çatı altında yer alıp, kendimden önce ‘kentim’ diyebilenlerin adresi olma konumundadır. İçerisinde bulunduğumuz kurum; bir partinin değil, Başkent Ankara’nın ortak aklı olma özelliğini taşıyan, alın ve akıl terinin kutsal sayıldığı, farklı düşüncelerin aynı masada buluştuğu, sözün kıymet gördüğü, ortak vicdanın yol gösterdiği büyük bir çatıdır aynı zamanda."

'ANKARA’NIN GELECEĞİNE DUYULAN GÜVENİN TESCİLİ'

"Unutulmasın; Ankara Kent Konseyi’nin özünde de, gözünde de, sözünde de Ankara, kendinden önce kentini düşünenlerin omuzlarında yükselmeye devam edecek" diyen Yılmaz, şunları dile getirdi

"Bugün ABB Meclisi’nde, Kent Konseyi’mizin tavsiye kararlarının kabul edilmesi; ortak aklın, katılımcı demokrasinin ve Ankara’nın geleceğine duyulan güvenin tescilidir. Üzerinde binlerce saat düşünülerek, müzakere edilerek ve araştırılarak yazılmış sözün ağırlığı, metni okuyanların kendi anlayışının sınırlarına hapsolsa da Başkent Ankara’nın tarihine toplumsal bir sözleşme olarak kazınmıştır. Başkent Ankara’mızın ortak aklına sahip çıkan, katılımcı demokrasinin değerine inanan ve Ankara Kent Konseyi’nin on binlerce gönüllüsünün, on binlerce saat süren alın ve akıl terine saygı duyan tüm siyasi parti gruplarına ve bütün meclis üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum."