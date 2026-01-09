Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 2021-2024 yılları arasında düzenlenen 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması tamamlandı.

3 gün süren duruşmada, 5'i tutuklu 14 sanık savunmalarını yaptı ve suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, Cumhuriyet savcısının, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına yönelik mütalaasının ardından tahliye kararı verdi.

Mahkeme, ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve Daire Başkan Vekili Haluk Erdemir, eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Şirketi sahibi Onur Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Selahattin Çelikkaya'nın adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine hükmetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, dosya kapsamında tanıkların henüz dinlenmediği, kamu zararının miktarına ilişkin tespitlerin bulunduğu ve dosyadaki eksiklikler giderilmeden tahliye kararı verildiği belirtilerek, tutuklu sanıklar yönünden verilen kararların kaldırılması talep edildi.