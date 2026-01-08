Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021-2024 yılları arasında yaptığı "konser" harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin 5'i tutuklu 14 kişinin yargılandığı davanın duruşması Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, tutuklu sanıklar eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Haluk Erdemir, eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir, Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Selahattin Çelikkaya, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Şirketi sahibi Onur Evren ile tutuksuz sanıklar ABB çalışanları Celal Akbaş, Alp Aykut Çıngır, Kurtuluş Bakır, Eren Demir, Levent Erdoğan ile Universe Prodüksiyon Şirketi sahibi Sıla Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Kaan Alp, Craft Sanat Organizasyon Şirketi sahibi Üstün Alpay, Gurudan Tur. Dan. Org. Rekl. San. Tic. A.Ş. yetkilisi Arda Akman vekilleri hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Selahattin Çelikkaya, savunmasında, bilirkişilerin yetersiz olduğunu iddia ederek, "Bu yüzden 19 konserin fahiş fiyatlarla yapıldığı tespit edilmiş. Ancak bunu kabul etmiyorum. Bu konserleri açıklayacağım ancak konuşmalarımın siyasi bir yere çekilmesini istemiyorum. Herkesle iş yapan birisiyim” dedi.

Üniversitede tıp fakültesi okurken üniversite festivali yapmaya başladığını ve işin mutfağından geldiğini belirten Çelikkaya, yıllarca pek çok üniversitede festival düzenlediğini, Kenan Doğulu, Athena, Mor ve Ötesi gibi isimlerle 20 yıldır birlikte çalıştığını anlattı.

Çelikkaya, "2000’li yıllarda Kenan Doğulu’nun ön grubu olarak çıkarttığımız Grup 84 sonrasında bana menajerlik teklif etti ve o yıl ilk defa internette müziği kullandık, yükledik şarkıyı ve büyük bir etki uyandırdı. O yıl Altın Kelebek ödülü kazandık grupla. Hem iyi bir menajerlik kariyerim hem de organizasyon konusunda uzmanlığım oldu ve bu alanda tanınan bir isim oldum. 20 yıllık ticaret hayatım bir ses teknikeri ve sekreter tarafından sorgulanır hale geldi" diye konuştu.

'İŞ YAPTIĞIMIZ SANATÇILAR BU OTELLERDE KALMAZ'

Hep proje ürettiğini, böyle iş aldığını, kimsenin kendisine iş vermediğini söyleyen Çelikkaya, "Hacı Ali Bozkurt, Cumhuriyet’in 100. yılı için yaptığım 136 projenin tamamını reddetti ‘bütçemiz yok’ diyerek. Oysa o dönem belediyeler milyonlarca liralar döküyordu 100. yıl için. Ama Ali Bey, belediyenin bütçesi olmadığı için tekliflerimizi reddetti. Menfaat sağlamak istenilse bu projeler kabul edilmez miydi?" diye sordu.

Bilirkişi raporunda, getirilen sanatçıların konaklama bedeli için "günlüğü 4 bin liralık otelde sanatçılar kalabilir" tespitinin yapıldığını aktaran sanık Selahattin Çelikkaya, "Bizim iş yaptığımız hiçbir sanatçı bu otelde kalmaz. Menajerleri belirliyor kalacakları otelleri ve günlük bu otellerin fiyatları 3 bin- 4 bin dolar. Sanatçı maliyeti için 500 bin lira yazmış bilirkişi. Oysa sadece odasının maliyeti bu kadar zaten. Benim belediyelerden hiçbir tanıdığım yoktu, bir çaycı bile tanımam" savunmasını yaptı.

Selahattin Çelikkaya, etkin pişmanlıktan yararlanarak konserlerde kamu zararı oluştuğu iddiasını ortaya atan Osman Cem Taşbaş ve Fulya Koçak’ı eleştirerek, "Kendi yaşamlarını ve kariyerlerini birilerinin tanıdıklarıyla, eşinin CHP ilçe başkanı olmasıyla vesaire yapan kişiler bizim emeğimizle, alın terimizle yaptığımız işleri anlayamazlar" dedi.

'BEŞ TANE İŞ BİLMEZ BİLİRKİŞİ'

Konser ana ücret kalemlerini anlatan Çelikkaya, bazı durumlarda, sanatçının aldığı ücrete orkestranın da dahil olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bilirkişi stopajı hesaba katmıyor, sadece sanatçının kaşe bedelini, sahne kurulum ve konser hizmet bedelini koymuşlar. Konaklama ücreti hizmet bedelinde o da 4 bin lira. Oda sayılarını eksik hesaplamış, oda ayrımlarını king, king suit gibi yapmamış. Pazarlık yapmamış ya Ali Başkan onu diyorlar ya hani, sanatçı iki gün otelde kalır Ali Başkan, 'ben bir gününü kabul etmiyorum' diye silerdi ve bizim karımızdan giderdi. Bu ücretlerde 25-30 bin euro. Allahtan telefonlarımıza el konulmuş da bunlar ortaya çıkıyor, yoksa iki kişinin iftirasıyla, beş tane iş bilmez bilirkişinin işiyle hapislerde çürüyebilirdik. Uçak fiyatını 2022 yılına göre daha düşük hesaplamış bilirkişi, böyle bir şey mümkün mü? Şu an nerede yüzde eksi 25-30 enflasyon var. Hesap uzmanları raporda 4 basamaklı iki sayıyı toplayamamış. Böyle hatalar var raporda."

"TELEVİZYON OLAN ARAÇLAR KİRALIYORUZ"

"2 bin lira yazdığı sanatçının araç kiralama maliyetinin gerçeği 70 bin lira. Biz içinde masaj koltuğu olan, televizyon olan araçlar kiralıyoruz sanatçı ve ekibi istediği için. Ama bilirkişi bunları ne kadar düşük gösterirse bizim kamu zararına neden olduğumuzu düşündürtecek. Bu yüzden böyle yapmış.

Osman Cem Taşbaş, bize Mansur Başkan bir defa sahneye çıktığında oyun oynadı. Bunu da burada ilk kez söylüyorum. 4 gün boyunca alanda çalışan jeneratör, Başkan sahneye çıktığında çalışmadı. Kumpas kurdu bize boşa düşmemizi istedi. Bizim elimiz ayağımıza dolaşacak sandı ama biz her zaman yanımızda kendi jeneratörümüzü getiririz olabilecek risklere karşı. B planımızı devreye soktuk ve bu işi atlattık. Bunlar ciddi maliyetler. Ama biz her zaman cebimizden para harcadık, ama ismimize asla leke sürdürtmedik. Hiçbir zaman harama bulaşmadım. Bu işleri yapmak için de çok önemli bir ekip lazım. Yüzlerce kişi çalışıyor alanda. Ama bunlar da hesaba katılmamış bilirkişi raporunda. Kapalı alanlardaki konserler en ucuz olanlardır, ardından sırasıyla açık alan konserleri, devlet üniversitesi konserleri, özel üniversite konserleri olarak kaşe fiyatlarını yükseltir sanatçılar. En yüksek kaşe fiyatları ise İstanbul, Ankara gibi büyük illerdeki belediye konserlerinde, en pahalısı da özel günlerde olur. Benim açıkladığım 37 kalem var, bilirkişi raporu sadece 8 kalem hesaplamış, bu 8 kalemden de bazılarını eksi enflasyonla hesaplamış. Amaç bizi kamu zarar yaptı şeklinde göstermek. Onur Evren anlatmadı ama ses sisteminde ona hasım olan firmalardan rakam alınmış ve onlar da çok daha az ücret yazmışlar. Yani böyle şey olmaz. Kumpasın bir yanı da bu. Bu bir vicdansızlıktır bu. Bu kumpaslar yüzden hapisteyiz biz. Beni fiilen batırdılar bu kumpas sonucunda. Belediye de 18 aydır alacağımı ödemiyor. 20 yıllık emeğimi bitirdiler. Her şeyi çalışarak kazandım ben."

TUTUKLU SANIKLARA TAHLİYE

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına ilişkin yürütülen usulsüzlük davasında, 5’i tutuklu 14 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu sanıkların tamamının yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Duruşma 31 Mart'a ertelendi.