Brüksel çıkışlı açıklamalarında Kallas, Estonya’da gerçekleştirilen Nordik-Baltık Sekizlisi Dışişleri Bakanları toplantısının ardından konuştu. Boğazdaki tıkanıklığın küresel ekonomi üzerinde olumsuz etkiler yarattığını vurgulayan Kallas, yükselen petrol fiyatlarının Rusya’ya ek gelir sağladığını, ayrıca ABD’nin İskandinav ve Baltık ülkelerine yönelik silah sevkiyatlarında Avrupa açısından gecikmelere yol açtığını ifade etti.

AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının, İran’ın deniz taşımacılığına yönelik kısıtlamaları nedeniyle yaptırımların genişletilmesi konusunda mutabakata vardığını aktaran Kallas, Avrupa’nın deniz operasyonlarıyla enerji ve ticaret akışlarını yeniden canlandırmada daha aktif olabileceğini dile getirdi. Ayrıca İran’ın nükleer ve füze programları ile bölgedeki silahlı gruplara verdiği desteğin de gündemde tutulmasının önemine dikkat çekti.

Ukrayna’ya verilen desteğin süreceğini belirten Kallas, AB’nin mali yardımlar ve yaptırımlar aracılığıyla Kiev’in yanında durmayı sürdüreceğini söyledi. Rusya’nın savaş hedeflerine ulaşmakta zorlandığını kaydeden Kallas, buna rağmen Moskova’nın uzun vadede Avrupa için tehdit olmaya devam ettiğini ve hibrit saldırıların arttığını vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in NATO’yu test etme ihtimaline değinen Kallas, caydırıcılığın güçlü olması gerektiğini belirterek Avrupa’nın savunma kapasitesini artırmasının önemine işaret etti. Bu kapsamda savunma harcamalarının yükseltilmesi, kapasite eksiklerinin giderilmesi ve Avrupa savunma sanayisinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kallas ayrıca, Rusya’ya yönelik ilave yaptırımların uygulanması, savaş suçlarında hesap verebilirliğin sağlanması ve uluslararası izolasyonun sürdürülmesinin Avrupa’nın güvenlik çıkarları açısından kritik olduğunu sözlerine ekledi.