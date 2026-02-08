Avrupa Birliği, restoran, bar ve otellerde sunulan tek kullanımlık sos ile çeşni paketlerini yasaklama kararını resmen açıkladı. 12 Ağustos 2026 tarihinden itibaren ketçap, mayonez, hardal, şeker, tuz, sıvı yağ ve sirke gibi ürünlerin mekan içinde tüketim için kullanılan tek kullanımlık ambalajları tamamen kaldırılacak.

Bu karar, AB’nin ambalaj atıklarının azaltılması ve döngüsel ekonomi hedeflerini güçlendiren Ambalajlar ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü (PPWR) çerçevesinde hayata geçiriliyor. Yeni kurallar, tek kullanımlık ambalajların yerini yeniden doldurulabilir veya ortak kullanım sistemlerinin almasını amaçlıyor.

UYGULAMA KADEMELİ OLARAK YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yasak başlangıçta yalnızca salon içi tüketimi kapsayacak. Paket servis hizmetleri ve bireysel ambalajlı ürünler ise, Avrupa Komisyonu’nun tanımladığı sürdürülebilirlik standartlarını sağlamaları koşuluyla belirli şartlar altında kullanılmayı sürdürebilecek.

PPWR takvimi zamanla daha katı hale gelecek. Ocak 2030’dan itibaren düzenleme genişletilecek; gıda sektöründeki tek kullanımlık poşetlerin yanı sıra kozmetik ve kişisel bakım ürünleri de yasak kapsamına girecek. Bu çerçevede otellerde sıkça tercih edilen mini şampuan, duş jeli şişeleri ve poşetleri, yeniden doldurulabilir dispenser sistemleriyle yer değiştirecek.

Avrupa Komisyonu, alınan tedbirlerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla Şubat 2032’de detaylı bir etki değerlendirmesi yapacak. Bu analiz, ihtiyaç duyulması halinde düzenlemenin kapsam ve içeriğinin yeniden gözden geçirilmesine olanak tanıyacak.