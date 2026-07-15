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Kaynak: AA

Avrupa Birliği (AB) Konseyinden yapılan açıklamada, üye ülkelerin konuya ilişkin anlaşmaya vardığı açıklandı.

Açıklamada, "AB ülkeleri bugün, Ukrayna'dan kaçan kişilere sağlanan geçici koruma statüsünün 4 Mart 2028'e kadar uzatılması konusunda anlaşmaya vardı. Böylece AB, Ukrayna ve halkını gerektiği sürece destekleme taahhüdünü bir kez daha teyit etmiş oldu. Geçici korumanın uzatılması, savaştan kaçan kişiler açısından açıklık ve öngörülebilirlik sağlayacak." ifadeleri kullanıldı.

AB ülkelerinin geçici korumanın yalnızca Ukrayna'daki askerlik yükümlülüklerini yerine getiren kişilere sağlanması konusunda da mutabakata vardığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda hem yerinden edilmiş kişilerin korunması ihtiyacı hem de Ukrayna'nın Rusya'nın savaşına karşı kendisini savunma gerekliliğinin dikkate alındığı ifade edildi.

Açıklamada, bu sınırlamanın yalnızca yeni geçici koruma başvurularını kapsayacağı söylenirken, halihazırda AB'de geçici koruma statüsünden yararlanan kişilerin bu düzenlemeden etkilenmeyeceği açıklandı.

MEKANİZMADAN 4,37 MİLYON UKRAYNALI YARARLANIYOR

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) son verilerine göre, AB ülkelerine sığınan ve geçici koruma mekanizmasından 4,37 milyon Ukraynalı faydalanıyor.

Geçici koruma altındaki Ukraynalıların yaklaşık yüzde 44,7'sini yetişkin kadınlar, yüzde 31,7'sini çocuklar, yüzde 23,6'sını ise erkekler oluşturduğu görüldü.