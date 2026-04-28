Gaziantep’in Araban ilçesinde, bu yıl yaklaşık 30 bin dönümlük geniş bir alanda ekimi gerçekleştirilen Araban sarımsağı, hem ulusal hem de uluslararası arenada adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas tarafından dünyanın en iyi 5 sarımsağı arasında gösterilen bu değerli ürün, Araban Ovası’ndaki gelişimini sürdürüyor.

Eylül ayında toprakla buluşturulan sarımsakların gelişimini olumsuz etkileyen yabancı otlar, çevre il ve ilçelerden gelen mevsimlik tarım işçileri tarafından titizlikle temizleniyor. Yeşil firik hasadına sayılı günler kala, üretim alanlarındaki bakım çalışmaları en üst seviyeye çıkarıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Araban sarımsağının kendine has aromasıyla rakipsiz olduğunu vurguladı. Altun, şu bilgileri paylaştı:

"Araban Ovası’nın verimli topraklarında bilinçli üreticilerimizce yetiştirilen sarımsağımız, AB coğrafi işaret tesciliyle artık uluslararası bir koruma altında. Türkiye’nin yıllık sarımsak ihtiyacının yaklaşık %30 ile %35’ini tek başına karşılayan ilçemizde, ürüne olan talep her geçen yıl artış gösteriyor."

Geçmiş yıllarda yaşanan düşük fiyat istikrarsızlığının aksine geçen yıl üreticinin yüzünün güldüğünü belirten Altun, bu yılki hasat takvimi hakkında uyarıda bulundu. Normal şartlarda nisan ayı sonunda yeşil, mayıs ayında ise kuru sarımsak hasadının başladığını hatırlatan Altun, kış ve bahar aylarındaki yoğun yağışlar nedeniyle bu yıl hasat döneminde kısa süreli gecikmeler yaşanabileceğini ifade etti.

Sarımsak üretimi sadece sofralara lezzet katmakla kalmıyor, aynı zamanda ciddi bir istihdam kapısı oluşturuyor. Uzun yıllardır üretim yapan çiftçi Tahir Öztürk, mevcut arazilerinde yaklaşık 300 mevsimlik işçinin yabancı ot temizliği için çalıştığını belirterek, sarımsağın hem bölge ekonomisine hem de işçi ailelerinin bütçesine can suyu olduğunu dile getirdi.