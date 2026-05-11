Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye İçişleri ve Savunma bakanlarına yönelik yaptırımları sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi. Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi. AB Dışişleri bakanlarının AB-Suriye İşbirliği Anlaşması'nı yeniden tamamen yürürlüğe koyma kararı aldığını anımsatan Kallas, bunun ikili ilişkilerde normalleşmenin önemli bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Kallas, "Aynı zamanda Suriye'nin İçişleri ve Savunma bakanlarına yönelik yaptırımları sonlandırma kararı aldık" bilgisini verdi.

Bugün aynı zamanda AB-Suriye Üst Düzey Siyasi Diyalog Toplantısı'nın da gerçekleşeceğini anımsatan Kallas, bir sonraki adımları atmaya hazır olduklarını aktardı.

Kallas, AB'nin aynı zamanda Suriye makamlarının kapsayıcı ve meşru bir siyasi geçiş sürecinde ilerlemeyi sürdürmelerini beklediklerini kaydetti.