Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor tarafından hazırlanan Türkiye Raporu taslağı, AP Dışişleri Komisyonu’nda (AFET) görüşüldü. Taslak metinde Türkiye-AB ilişkileri farklı başlıklarda değerlendirilirken, vize serbestisi süreci de yeniden gündeme taşındı.

Belgede, Avrupa Parlamentosu’nun Türk hükümetine vize serbestisi diyaloğunun yeniden başlatılmasının önündeki kalan engelleri kaldırma çağrısı yaptığı ifade edildi. AB kurumlarının genel görüşünün, süreçte adım atması gereken tarafın Türkiye olduğu yönünde olduğu vurgulandı.

72 kriterden 6’sı hâlâ tamamlanmadı

Türkiye’nin vizesiz seyahat için kabul ettiği 72 kriterden 6’sını henüz yerine getirmediği hatırlatılan raporda, bu durumun yıllardır ilerleme sağlanamamasının temel nedeni olarak gösterildi.

Kalan kriterler arasında terörle mücadele yasasında değişiklik yapılması, Europol ile operasyonel işbirliği anlaşması imzalanması, yolsuzlukla mücadele önerilerinin uygulanması, kişisel verilerin AB standartlarına uyumu, suç konularında tüm AB ülkeleriyle işbirliği ve geri kabul anlaşmasının tüm unsurlarıyla uygulanması bulunuyor.

Üyelik sürecine ilişkin eleştiriler

Taslak belgede Türkiye’nin AB üyeliği hedefini sürdürdüğünü açıklamasına rağmen katılım sürecini etkileyen eksikliklerin giderilmediği görüşüne yer verildi. Bu durumun, sürecin yeniden canlandırılması konusunda yeterli siyasi kararlılığın bulunmadığı şeklinde yorumlandığı aktarıldı.

Raporda ayrıca hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, bazı mahkeme kararlarının uygulanmaması ve siyasi gelişmelerle ilgili eleştiriler de sıralandı. Gazetecilere ve bağımsız medyaya yönelik baskı iddiaları ile temel hak ve özgürlükler alanındaki sorunların da dikkat çektiği belirtildi.

Stratejik işbirliği mesajı da verildi

Öte yandan taslak metinde Türkiye’nin stratejik önemine vurgu yapılırken, karşılıklı çıkar alanlarında daha yakın ve dinamik bir ortaklık için diyalog ve işbirliğinin sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

Gümrük Birliği’nin güncellenmesine destek yinelenirken, bu sürecin insan hakları, uluslararası hukuka saygı ve iyi komşuluk ilişkileri gibi şartlara bağlanması gerektiği kaydedildi.

Türkiye’nin milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapması ve Yunanistan’la diyaloğun sürdürülmesi ise olumlu başlıklar arasında yer aldı.

AFET’te görüşülen taslak raporun ilerleyen dönemde oylanması ve ardından Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nun gündemine gelmesi bekleniyor.