Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran’daki gelişmeleri görüşmek üzere bölge ülkelerinin temsilcileriyle video konferans düzenledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın da katıldığı görüşmede, Türkiye, Ürdün, Mısır, Bahreyn, Lübnan, Suriye, Ermenistan, Irak, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Umman’dan temsilciler yer aldı.

Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil ediyor.

ORTA DOĞU’DA GERİLİM SÜRÜYOR

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında süren müzakereler devam ederken 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırı başlatmıştı. İran ise ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde hedeflere saldırıyla karşılık verdi.

İranlı yetkililere göre saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 1332 olarak kaydedildi.