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Avrupa Birliği Komisyonu’ndan yeni bir görevlendirmeye ilişkin açıklama yapıldı. Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto, Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak görevlendirilirken yapılan açıklamada, Fitto’nun bu görevi kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesindeki çözüm sürecine katkı sağlayacağı ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile yakın işbirliği içinde çalışacağı kaydedildi.

“TÜM PAYDAŞLARLA TEMASTA BULUNULACAK”

Açıklamada, "Bu atama, Komisyonun Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine yönelik güçlü bağlılığını ortaya koyuyor" denilirken Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak görevlendirilen Başkan Yardımcısı Fitto'nun müzakerelerin yeniden başlaması için zemin hazırlamak ve kapsamlı, kalıcı bir çözüme destek vermek amacıyla ilgili tüm paydaşlar ve muhataplarla temaslarda bulunacağı ifade edildi.





AB Komisyonunun bir önceki temsilcisi Johannes Hahn, mart ayında görevinden istifa etmişti.