Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Politico internet sitesinin haberine göre, AB Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, üye ülkelerin enerji bakanlarına mektup yazdı.

Jorgensen, mektupta üye ülkelerden gerekli olduğu sürece doğal gaz ve elektrik talebini düşürecek tedbirler uygulamalarını talep etti.

Küresel arzın kısıtlı ve fiyatların dalgalı olduğu koşullarda talebin azaltılmasının fiyatları kontrol altına almaya yardımcı olabileceğini ifade eden Jorgensen, "Arz kriziyle bağlantılı bir fiyat kriziyle karşı karşıyayız." dedi.

Jorgensen, gönüllü ve iyi planlanmış talep azaltma önlemlerinin 2022’deki enerji krizi sırasında faydalı olduğunu belirterek, mevcut durumda da o deneyimden edinilen derslerden faydalanılması gerektiğine parmak bastı.

AB'deki gaz stoklarının olağanüstü derecede düşük olduğunu anımsatan Jorgensen, şu an için arz güvenliğine yönelik acil bir risk bulunmadığını da aktardı.

Jorgensen, enerji fiyatlarını düzenlemek için alınacak önlemlerin tüketimde artışa yol açmaması için hedefli ve geçici olması gerektiğini ifade etti.

AB'DE GAZ DEPOLARI DOLULUK ORANI YÜZDE 70'DE

AB genelinde doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 70 civarında yer alıyor. AB, kışa hazırlık için kasım ayı başına kadar gaz depolarını yüzde 80 oranında doldurmayı hedefliyor.

Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de ABD ve İsrail'in İran'a saldırılara başladığı 28 Şubat öncesinde doğal gaz megavatsaat fiyatı 30 avro seviyesinde yer aldı. Bugün ise Avrupa piyasalarında doğal gazın megavatsaat fiyatı 72 avro civarında oldu.