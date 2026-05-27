Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, mobil uydu hizmetlerinde aktif olarak yararlanılan 2 gigahertz (GHz) frekans bandının, mevcut lisans sürelerinin sona ereceği 2027 yılından sonraki dönemde nasıl kullanılacağına yönelik hazırladığı yeni düzenleme teklifini kamuoyunun bilgisine sundu. Yeni mevzuat yaklaşımıyla birlikte, söz konusu frekans bandının kullanım yetkisi artık doğrudan AB düzeyinde kararlaştırılacak. Bu sayede tüm üye ülkelerde tek bir ortak kural seti uygulanarak operatörlerin sınırlar ötesinde kesintisiz hizmet sunabilmesinin önü açılacak.

FREKANS BANDI ÜÇ BÖLÜME AYRILACAK

Hazırlanan yeni taslağa göre, stratejik öneme sahip 2 gigahertzlik frekans bandının yönetimi şu şekilde bölüştürülecek. Frekans bandının üçte birlik kısmı; askeri kullanım, güvenlik ve kritik iletişim gibi doğrudan devlet amaçlı hizmetler için rezerve edilecek. Bu alan yalnızca tek bir AB operatörünün işletmesine verilecek ve birliğin güvenli uydu bağlantı programı IRIS'in altyapısına entegre edilecek. Bandın geri kalan üçte ikilik ticari alanının yarısı, pazara yeni adım atacak olan Avrupa merkezli şirketlerin kullanımına tahsis edilecek. Ticari alanın diğer yarısı ise hem AB içindeki hem de AB dışındaki tüm operatörlerin rekabetine açık tutulacak.

ALÇAK YÖRÜNGE UYDULARI 6G TEKNOLOJİSİNİN TEMELİ OLACAK

Düzenleme teklifine dair Brüksel'de bir basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen, 2 gigahertz bandının teknik kapasitesine dikkat çekti. Virkkunen, bu frekansın mobil cihazlara herhangi bir aracı olmadan doğrudan uydu bağlantısı sağlayabildiğini, bu sayede karasal mobil şebekelerin çekmediği mahrumiyet bölgelerinde bile ses ve internet hizmeti sunulmasını mümkün kıldığını belirtti.

Uydu bağlantılarının hükümet faaliyetleri ile kritik haberleşme altyapıları için hayati bir değer taşıdığını ifade eden Virkkunen, alçak yörüngeli uydu ağlarının yakın gelecekte 6G mobil şebekelerinin en temel yapı taşlarından biri haline geleceğini dile getirdi. Avrupa'nın şu an bir yol ayrımında olduğunu aktaran Virkkunen, birlik olarak hem rekabet güçlerini artırmayı hem güvenliği tahkim etmeyi hem de yeni teknolojik fırsatları değerlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Virkkunen, frekans tahsisinin AB seviyesinde yapılmasının, kamu ve ticaret dünyası için tek ve güvenli bir uydu mekanizması doğuracağının altını çizdi.

AB, geleceğin uydu interneti ve mobil iletişim teknolojilerinde küresel kontrolü yabancı aktörlerin eline bırakmamayı amaçlıyor. Frekans alanının büyük bir bölümünün öncelikli olarak Avrupa şirketlerine ayrılmasıyla, özellikle ABD merkezli uydu sistemlerinin pazarda hızla devasa boyutlara ulaşmasının önüne geçilmesi ve Avrupa'nın teknolojik bağımsızlığının korunması hedefleniyor.