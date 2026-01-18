AB Komisyonu'na mektup yazan vekiller Aliağa’daki gemi söküm tesislerine verilen mevcut AB onaylarının; Türkiye’deki mevzuat, AB çevre hukuku, işçi sağlığı ve güvenliği standartları ile açık biçimde uyumsuz olduğu vurgulandı.

"DENETİMLER GÖSTERMELİK YAPILIYOR"

Mektupta yer alan ifadeler arasında; ilgili mevzuatın uygulanmadığı, yapılan denetimlerin oldukça yetersiz olduğu ve denetimlerin sadece evrak incelemekten ibaret olduğu; iş sağlığı güvenliği tedbirlerinin ise pratikte uygulanmadığı yer aldı.

"FİİLEN İŞLEVSİZ HALE GELMİŞTİR"

Aliağa’daki tesislerin çevre ve işçi sağlığı açısından taşıdığı risklerin yalnızca uluslararası raporlarda değil, Türkiye’deki ilgili bakanlıkların tutum ve uygulamalarında da açıkça görüldüğü ifade edildi. Mektupta, yıllar boyunca Meclis’te yöneltilen yazılı soru önergesinin, sahadaki gerçeklerle ilgisi olmayan, esas sorunları geçiştiren ve etkin denetim eksikliğini perdeleyen yanıtlarla karşılandığını belirtti. Bu durumun, Meclis’in en temel denetim yetkilerinin dahi fiilen işlevsiz hale getirildiğini gösterdiği vurgulandı. İç denetim mekanizmalarının dahi çalışmadığı bir ortamda, uluslararası onayların sürdürülmesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

"AB'NİN ONAY VERMESİ İZAH EDİLEMEZ"

Açıklamada, Türkiye’de sorumlu bakanlıkların gemi söküm tesislerinde yerinde denetim yapmadığı, etkili bir gözetim yürütmediği ve açık mevzuat ihlallerine rağmen hiçbir yaptırım uygulamadığı belirtildi. Bugüne kadar Aliağa’daki hiçbir tesisin etkili, orantılı ve caydırıcı bir yaptırıma maruz kalmadığına dikkat çekilerek, bu durumun denetim sisteminin fiilen işlemediğini ortaya koyduğu ifade edildi. Bu koşullar altında AB’nin söz konusu tesislere onay vermeye devam etmesinin izah edilemez olduğuna dikkat çekildi.

Mektupta, işçi sağlığı ve güvenliği ile çevre mevzuatına uygun koşullar sağlanana kadar Aliağa’daki tüm gemi geri dönüşüm tesislerine verilen AB onaylarının derhal kaldırılması gerektiğini vurguladı. Bu çerçevede, AB Gemi Geri Dönüşüm Tüzüğü kapsamındaki onay prosedürlerinin yeniden ele alınması gerektiğine dikkati çekildi. Onay süreçlerinin, yalnızca kuru havuz gibi tam kapalı ve endüstriyel platformlara dayalı, çevre ve işçi sağlığı açısından tam güvenlik sağlayan yöntemleri esas alacak şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtildi. Aliağa’daki tesislerde kapsamlı ve bağımsız bir risk değerlendirmesi yapılmadan, tehlikeli çalışma koşulları ortadan kaldırılmadan ve iş cinayetleri ile meslek hastalıklarına yol açan riskler giderilmeden, AB sertifika onaylarının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

İMZASI OLAN 20 MİLLETVEKİLİNİN LİSTESİ

CHP milletvekilleri Ali Gökçek, Gökhan Günaydın, Gülizar Biçer Karaca, Kayıhan Pala, Namık Tan, Nurten Yontar, Okan Konuralp, Yunus Emre ve Yüksel Taşkın

DEM Parti Milletvekilleri Beritan Güneş Altın, Burcugül Çubuk, Çiçek Otlu, İbrahim Akın, Kezban Konukcu, Meral Danış Beştaş, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Semra Çağlar Gökalp, Sevilay Çelenk Özen

EMEP milletvekilleri İskender Bayhan ile Sevda Karaca'nın