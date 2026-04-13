Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, üyeler bölgedeki güncel jeopolitik tabloyu ayrıntılı biçimde ele alacak.

Görüşmelerde, İran’daki gelişmelerin yanı sıra Orta Doğu’daki genel durumun Avrupa üzerindeki etkileri ön plana çıkacak. Bu kapsamda özellikle enerji tedariki başta olmak üzere çeşitli politika alanlarına olası yansımalar değerlendirilecek.

Komisyon, mevcut gelişmeler doğrultusunda AB’nin yürürlükte olan ve planlanan adımlarını yeniden gözden geçirerek, ortaya çıkabilecek riskleri azaltmaya yönelik politika seçeneklerini belirlemeyi hedefliyor.

Öte yandan, başlangıçta Çin odaklı olarak planlanan toplantının gündemi, son dönemde artan jeopolitik gerilimler nedeniyle değiştirilmişti.