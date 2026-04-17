Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Itkonen, Avrupa’da sadece 6 haftalık jet yakıtı stoku kaldığı yönündeki iddiaları değerlendirdi. AB Petrol Koordinasyon Grubu’nun verilerini paylaşan sözcü, şu an için genel bir arz sıkıntısı yaşanmadığını ancak durumun yakından takip edildiğini belirtti:

"Jet yakıtı arzında olası sıkıntılara karşı hazırlık yapıyoruz. Bu alan bizim için bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Gerektiğinde acil durum stoklarımızı piyasaya sunmaya hazırız."

HÜRMÜZ BOĞAZI VE İTHALAT BAĞIMLILIĞI

Avrupa’nın jet yakıtı ihtiyacının yaklaşık %30’unu ithalat yoluyla karşıladığını hatırlatan Itkonen, lojistik risklere dikkat çekti. Özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin kritik olduğunu vurgulayan sözcü, sevkiyatların aksaması durumunda AB’nin hızlıca devreye gireceğini kaydetti.

DEV HAVA YOLU ŞİRKETLERİ HAVLU ATIYOR

AB kanadından gelen "hazırlıklıyız" açıklamalarına rağmen, sektörden gelen haberler maliyet baskısının ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor:

Artan yakıt maliyetleri nedeniyle gelecek ay Avrupa içi 160 uçuşunu iptal ettiğini duyurdu. Maliyet baskılarına dayanamayarak iştiraki CityLine’ın faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

FATİH BİROL’DAN "KITLIK" UYARISI

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Avrupa’nın kısa süre içinde ciddi bir jet yakıtı kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Havacılık sektörü, bir yandan stratejik stokların yeterliliğini sorgularken, diğer yandan küresel piyasalardaki fiyat artışları nedeniyle operasyonel kapasitelerini daraltmaya devam ediyor.