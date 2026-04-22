AB Dışişleri Bakanları arasında salı günü yapılan toplantının ardından konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve Batı Şeria'daki yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddeti nedeniyle ülkeye yaptırım uygulanması konusunda görüş ayrılıkları yaşandığını belirtti.

Kallas, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın kısmen askıya alınmasına yönelik önerilerin hâlâ masada olduğunu, ancak yürürlüğe girmesi için üye devletlerin pozisyonlarını değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Üye devletlerin bu konudaki pozisyonlarını değiştirdiklerini görmediklerini söyleyen Kallas, AB’nin İsrail’e yaklaşımının çifte standart içerdiği yönündeki eleştirileri reddederken, yaptırımların etkisi konusunda da "şüphelerini" dile getirdi ve “Ortaklık anlaşmasının askıya alınması, Batı Şeria’daki İsrailli yerleşimcilerin genişlemesini durdurur mu? Bunun muhtemelen doğru olmadığını biliyorsunuz.” diye konuştu.

İran'a yeni yaptırımlar geliyor

Kallas ayrıca, AB’nin, Hürmüz Boğazı’nda serbest seyrüseferi sınırlayan İranlılara yönelik yeni yaptırımlar benimseyerek İran’a yönelik geniş kapsamlı kısıtlamaları artıracağını söyledi. AB’nin bu yaptırımları mayıs ayında kabul etmeyi hedeflediğini belirtti.

Toplantıda İrlanda, İspanya ve Slovenya, geçen sonbaharda önerilen ancak çoğunluk desteği sağlayamayan İsrail’in AB ile ortaklık anlaşmasının kısmen askıya alınması konusunu yeniden gündeme getirmesi için Kallas’a baskı yaptı.

Üç ülke, geçen hafta Kallas’a yazdıkları mektupta, ateşkesin sürekli ihlali, insani yardım girişinin yetersizliği ve Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik artan şiddet nedeniyle Gazze’deki koşulları “katlanılamaz” olarak nitelendirmişti.

27 Üye devletin oy birliğiyle onayı gerekiyor

Ortaklık anlaşmasının feshedilmesi için AB'nin 27 üye devletinin oy birliğiyle onayı gerekiyor, ancak kısmi bir askıya alma için AB nüfusunun yüzde 65'ini temsil eden 15 üye devletin ağırlıklı çoğunluğu yeterli. Geçen sonbahardaki desteğin sabit kalması durumunda, Almanya veya İtalya'nın pozisyonlarını değiştirmesi gerekecek.

Fransa ve İsveç, başka bir yönden baskıyı artırarak Avrupa Komisyonu'nu Batı Şeria'daki yasadışı yerleşim yerlerinden gelen ürünlere gümrük vergisi uygulanmasını ve bu bölgelere ihracata kısıtlama getirilmesini "acil olarak değerlendirmeye" çağırdı. Kallas, bu öneriyi Avrupa Ticaret Komiseri ile görüşeceğini söyledi.