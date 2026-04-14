Avrupa Birliği, stratejik öneme sahip çelik endüstrisini küresel arz fazlası ve ucuz ithalat baskısından korumak amacıyla radikal bir önlem paketi üzerinde uzlaştı. AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu arasında varılan anlaşma, ithalat kotalarında sert kesintiler ve caydırıcı vergi oranları getiriyor.

KOTALARDA KESKİN DÜŞÜŞ, VERGİDE BÜYÜK ARTIŞ

Yeni düzenlemeyle birlikte, AB pazarına girecek gümrüksüz çelik miktarı yıllık 18,3 milyon ton ile sınırlandırılacak. Bu rakam, 2024 yılı verileriyle kıyaslandığında ithalatta yüzde 47’lik bir daralma anlamına geliyor. Belirlenen kotayı aşan sevkiyatlar için ise yüzde 50 oranında ağır bir gümrük vergisi uygulanacak.

"ERİT VE DÖK" ŞARTI İLE TAM İZLENEBİLİRLİK

Düzenlemenin en dikkat çekici maddelerinden biri, tedarik zincirindeki şeffaflığı artırmayı hedefleyen "eritme ve dökme" (melt and pour) kriteri oldu. Bu şartla birlikte çeliğin hangi ülkede üretildiğinin tam takibi yapılacak. Menşei değiştirilerek önlemlerin arkasından dolanılması engellenecek. Tedarik zincirinde tam izlenebilirlik sağlanacak.

HEDEF YÜZDE 80 KAPASİTE KULLANIMI

Halihazırda ABD’nin uyguladığı yüzde 50’lik gümrük vergileri ve artan ucuz ithalat baskısı nedeniyle AB’li üreticiler kapasitelerinin ancak yüzde 65’ini kullanabiliyor. Yeni koruma paketiyle bu oranın yüzde 80 seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

TAKVİM VE İSTİHDAM ETKİSİ

20'den fazla AB ülkesinde doğrudan 300 bin, dolaylı olarak ise 2,5 milyon kişiye ekmek kapısı olan çelik sektörü, savunma sanayisinden inşaata kadar kritik birçok kolun omurgasını oluşturuyor. Mevcut koruma önlemlerinin süresinin dolmasıyla birlikte, yeni sistemin 1 Temmuz 2026 tarihinde resmen yürürlüğe girmesi planlanıyor.