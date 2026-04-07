Galli orta saha oyuncusu Aaron Ramsey, 35 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.
EMEKLİLİK KARARI SOSYAL MEDYADA AÇIKLANDI
Ramsey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emeklilik kararının kolay alınmadığını belirterek, "Uzun süre düşündükten sonra futbolu bırakmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.
KARİYERİNE CARDİFF CİTY'DE BAŞLADI
Profesyonel kariyerine Cardiff City'de başlayan Ramsey, daha sonra Arsenal, Nottingham Forest, Juventus, Rangers, Nice ve Meksika’da UNAM Pumas formalarını giydi.
JUVENTUS İLE SERİE A ŞAMPİYONLUĞU
Ramsey, Juventus ile 2019-2020 sezonunda İtalya Serie A şampiyonluğunu yaşamıştı.