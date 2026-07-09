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Kaynak: DHA

Bolu Belediyesi’ne yönelik “rüşvet” ve “irtikap” soruşturması kapsamında açılan davada ilk duruşmanın 4’üncü günü tamamlandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da bulunduğu 6’sı tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada, BOLSEV Vakfı’na bağış için reklam teklifleri verildiği iddia edilen zincir marketler A101, ŞOK, CarrefourSA 'nın yetkilileri ifade verdi.

Duruşmada ifade veren yerel ve ulusal market temsilcileri, Bolu Belediyesi’nden şikayetçi olmadıklarını söyledi.

BOLU BELEDİYESİ DAVASINDA 19 SANIK YARGILANIYOR

Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda Belediye Başkanı Tanju Özcan, bazı belediye yöneticileri ve BOLSEV yöneticileri hakkında işlem yapılmıştı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 19 sanık hakkında çeşitli suçlamalardan ceza talep edildi.

178 sayfalık iddianamede sanıklara yöneltilen suçlamalar arasında; İrtikap, irtikaba teşebbüs, rüşvet alma, nitelikli dolandırıcılık, Vakıf ve Dernekler Kanunu’na muhalefet, irtikaba yardım, rüşvete aracılık, yalan tanıklık, suçluyu kayırma suçları yer aldı. İddianame, Bolu 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

ZİNCİR MARKET YETKİLİLERİ BOLSEV REKLAM TEKLİFLERİNİ ANLATTI

Davanın 4’üncü gününde Bolu 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde market yetkililerinin ifadeleri alındı.

A101 Market Mağaza Geliştirme Müdürü Adem Keskin, belediyede BOLSEV Vakfı için reklam görüşmesi yapıldığını belirterek süreci anlattı.

Keskin, şunları söyledi:

“Belediye başkan yardımcısı Süleyman Can beni arayarak görüşmeye çağırdı ve BOLSEV Vakfı'na reklam için görüştük. Tanju Özcan başkanlığında yapılan toplantıya katıldım. Özcan, BOLSEV için reklam anlaşmasından bahsetti ve teklif zarfları dağıtıldı.”

Bolu’da 45 şubeleri bulunduğunu belirten Keskin, teklif edilen maliyetin yüksek olduğunu ifade ederek “Aylık hesaplandığında 1 milyon gibi bir maliyet çıkıyordu. Buna itiraz ettik. Bölgesel reklam yapılmayacağı şirket üst yönetimi tarafından bildirildi. Reklam vermedik ve anlaşma yapmadık.”

dedi.

Keskin, daha sonra marketlerde denetimler başladığını belirterek, bazı mühürleme kararlarının ardından mahkemeye başvurduklarını ve yürütmeyi durdurma kararı alındığını söyledi. A101 yetkilisi, “Şikayetçi değilim” ifadelerini kullandı.

“ŞUBE BAŞI 5 BİN TL’YE REKLAM ANLAŞMASI YAPTIK”

Bolu’da 32 marketi bulunan Nuhmar marketlerinin sahibi İbrahim Erdini de duruşmada ifade verdi. Erdini, belediyeden arandıklarını ve BOLSEV ile ilgili reklam teklifinin sunulduğunu belirterek “Reklam anlaşması teklif ettiler ve biz de kabul ettik. Şube başı 15 bin TL reklam ücreti teklif ettiler, bize fazla geldi ve pazarlık aşamasında 5 bin TL ile anlaştık.” dedi.

Denetim süreçlerine ilişkin de konuşan Erdini “Bize herhangi bir baskı yapılmadı. Belediye ile sözleşmemiz devam ediyor. Marketlerimizden de herhangi bir kapanmadı.” ifadelerini kullandı.

CARREFOURSA YETKİLİSİ: BASKI OLMADI

CarrefourSA Market Şube Müdürü Ahmet Gülsever, Bolu Belediye Başkanlığı’nda market yetkilileriyle yapılan toplantıya katıldığını söyledi.

Gülsever, BOLSEV Vakfı için billboard reklamları üzerinden destek istendiğini belirterek “BOLSEV Vakfı'nın kurulduğu ve gelir sağlanması gerektiği tarafımıza bildirildi. Billboard reklamları ile vakfa destek sağlanacağı ifade edilerek zarflar dağıtıldı.” dedi.

Toplantıda herhangi bir baskı veya gerginlik yaşanmadığını belirten Gülsever, davadan şikayetçi olmadığını ifade etti.

ŞOK YETKİLİSİ: TOPLANTIDAN 1 HAFTA SONRA DENETİMLER BAŞLADI

Şok marketlerin eski bölge sorumlusu Aytaç Baycan da belediyede yapılan toplantıya katıldığını söyledi.

Baycan, toplantının 2024 yılının Mayıs ayında gerçekleştiğini belirterek “Bize vakıf kurulacağını, billboard reklamları vermemiz gerektiği söylendi. Teklif evrakları verildi.” dedi.

Toplantının ardından denetimlerin başladığını ifade eden Baycan “Toplantıdan 1 hafta sonra denetimler başladı. Denetimler 2-3 aylık sürede sıklaştı, sevkiyatlarımız zorlaştı. Tüm şubelere denetim yapıldı.” ifadelerini kullandı.

Baycan da Bolu Belediyesi’nden şikayetçi olmadığını söyledi.

RUHSAT İÇİN BOLSEV’E BAĞIŞ İDDİASI

Duruşmada ayrıca kafe ruhsatı sürecine ilişkin iddialar kapsamında Muhsin Karadayı müşteki olarak ifade verdi.

Karadayı, ruhsat işlemleri sırasında BOLSEV aracılığıyla bağış talep edildiğini öne sürdü. Karadayı, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Mustafa Altındal, bunun için ne kadar bağış yapabileceğimizi sordu. BOLSEV aracılığıyla bunun yapılabileceğini söyledi. Altındal, başkanı olduğu kooperatif binasına 100 bin TL getirmemi istedi ve parayı bıraktık.”

Karadayı, daha sonra kendilerinden 200 bin TL nakit para istendiğini iddia ederek, olaydan yaklaşık iki hafta sonra soruşturmanın başladığını söyledi.

Davanın ilerleyen günlerde sanık ve tanık ifadeleriyle devam etmesi bekleniyor.