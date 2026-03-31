Kosova Polisi Priştine Bölgesi Sözcüsü Enis Pllana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova’ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı öncesinde, takımın Priştine’de konakladığı otelin yakınında havai fişek atan 2 kişinin yakalandığını bildirdi.
Pllana, şüphelilerin “genel tehlike yaratma” suçunu işledikleri iddiasıyla 48 saatlik gözaltı kararı verildiğini vurguladı.
Hatırlanacağı üzere, A Milli Takım’ın konakladığı otelin yakınında dün gece geç saatlerde havai fişekler atılmıştı.