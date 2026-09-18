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Kaynak: Haber Merkezi

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki fikstürü netleşti. Türkiye, grupta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar Uluslar Ligi serüvenine kendi sahasında başlayacak. Milli Takımımız, grubun ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Fransa'yı Kocaeli Stadyumu'nda konuk edecek.

Türkiye, Fransa karşılaşmasının yalnızca üç gün ardından bir kez daha sahasında olacak. Milliler, 28 Eylül'de İtalya'yı Atatürk Spor Kompleksi'nde ağırlayacak.

EKİM AYINDA İKİ DEPLASMAN

A Milli Takımımız, ekim ayındaki iki karşılaşmasını ise deplasmanda oynayacak. Türkiye, 2 Ekim'de Belçika'ya, 5 Ekim'de ise İtalya'ya konuk olacak.

Grubun son iki karşılaşması kasım ayında yapılacak. Ay-yıldızlılar 12 Kasım'da Belçika'yı ağırladıktan sonra 15 Kasım'da Fransa deplasmanına çıkarak grup maçlarını tamamlayacak.

A MİLLİ TAKIMIMIZIN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

25 Eylül: Türkiye – Fransa / Kocaeli Stadyumu

28 Eylül: Türkiye – İtalya / Atatürk Spor Kompleksi

2 Ekim: Belçika – Türkiye / Maurice Dufrasne Stadyumu

5 Ekim: İtalya – Türkiye / Renato Dall'Ara Stadyumu

12 Kasım, 20.00: Türkiye – Belçika

15 Kasım, 22.45: Fransa – Türkiye