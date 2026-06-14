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Tarihi bir başarıya imza atarak Dünya Kupası'na katılan A Milli Takımımız, D Grubu ilk maçında Kanada ile karşı karşıya geliyor.

TSİ 07.00'de Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesi ilk 11'imiz de belli oldu.

A Milli Takım'ın geniş kadrosunda yer alan ancak sakatlığı sebebiyle bu maçta forma şansı düşük görülen Kenan için teknik heyetin kararı merak ediliyordu ve sevindiren haber geldi.

Montella, Kenan Yıldız'ı maç kadrosuna dahil etti. Yıldız futbolcu müsabakaya kulübede başlayacak.

TÜRKİYE'NİN TARHİ MAÇTAKİ İLK 11'İ

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Orkun, Barış Alper, Kerem