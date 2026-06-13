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Kaynak: AA

Turnuvanın ilk etabında ABD karşısında 3-1’lik mağlubiyet yaşayan milliler, Fransa galibiyetiyle toparlanma sağladı. A Milli Takım, Ottawa’daki birinci etap programını iki maçla tamamlayacak.

Organizasyonda üçüncü sınavını İtalya karşısında verecek olan Türkiye, rakibiyle TSİ 02.30’da karşılaşacak. Her iki takımın da birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.

Milliler, ilk etabın son maçında ise ev sahibi Kanada ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 21.30’da oynanacak ve turnuvanın bu ayağı tamamlanacak.