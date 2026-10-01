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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde Can Uzun gelişmesi yaşandı.

Ay-yıldızlıların hücum oyuncularından Can Uzun, antrenman öncesinde ağrı hissetmesi nedeniyle takımın İstanbul'da gerçekleştirdiği son çalışmaya katılamadı.

BELÇİKA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Can Uzun'un yaşadığı ağrının ardından Belçika karşılaşmasının kadrosunda yer alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı.

Milli futbolcunun durumunun yapılacak kontrollerin ardından belli olması bekleniyor.

A MİLLİ TAKIM İLK PUANLARININ PEŞİNDE

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü karşılaşmasında yarın TSİ 21.45'te Belçika'ya konuk olacak. Mücadele Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanacak.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk iki karşılaşmasında Fransa'ya 1-0, İtalya'ya ise 4-1 mağlup olarak puansız şekilde son sırada kaldı.

Belçika ise İtalya'yı 2-0 mağlup ederken Fransa karşısında 1-0 kaybetti. Üç puanı bulunan Belçika, grupta ikinci sırada yer alıyor.